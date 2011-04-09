به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد. مجلس برای انجام این دو تحقیق و تفحص رای گیری خواهد کرد.

همچنین اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی این هفته درمجلس انتخاب می شوند.

در اجرای آئین نامه داخلی مجلس، تشکیل این کمیسیون در جلسه علنی 15 فروردین ماه امسال به تصویب رسید.

بررسی درخواست دولت برای استرداد لایحه تجارت در اجرای ماده 137 آئین نامه داخلی مجلس نیز در دستور کار این هفته مجلس است.