اتفاقات عجیب در همدان/ اعلام پنالتی زمانی که توپ بیرون از زمین بود!

گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پاس همدان و راه آهن شهرری در شرایطی با پیروزی یک بر صفر شاگردان علی اصغر مدیرروستا به پایان رسید که محمود رفیعی چهره اول این بازی بود و قضاوت هایش بارها مورد اعتراض بازیکنان پاس و راه آهن قرار گرفت اما اعلام ضربه پنالتی او به سود پاس همدان حکایت عجیبی دارد.

در حالی که محمود رفیعی در دقایق میانی نیمه دوم به سود راه آهن اعلام ضربه پنالتی کرده بود مدیر روستا سرمربی و رمضانی سرپرست پاس به همراه برخی کادر فنی و نیمکت نشینان به داخل زمین رفتند و داور را مورد اعتراض قرار دادند. این پنالتی را بهادر عبدی به بیرون زد.

در ادامه بازی داور مسابقه کمال کامیابی نیا بازیکن تیم راه آهن را به دلیل تکل خشن اخراج مستقیم کرد که این امر با اعتراض مهدی تارتار سرمربی و نیکجو سرپرست راه آهن را از روی نیمکت اخراج کرد. در دقیقه 95 این دیدار و در شرایطی که یک دقیقه به پایان بازی مانده بود حسن رودباریان دروازه بان راه آهن به خاطر روی زمین افتادن بازیکن پاس توپ را به بیرون زد.

اما بازیکنان پاس همدان به جای رعایت بازی جوانمردانه ، بازی را به جریان انداختند و به سمت دروازه راه آهن حمله کردند. در این میان توپ به اوت رفت و بازی متوقف شد که درگیری خیرخواه و باجلان درون محوطه جریمه محمود رفیعی را به صحنه کشاند. رفیعی که ظاهرا خودش صحنه را ندیده بود به سمت کمکش رفت تا با او مشورت کند.

ایمان رزاقی راد بازیکن تیم راه آهن که در این صحنه حضور داشته و گفتگوی رفیعی با کمکش را شنیده است در این مورد می گوید: کمک داور اول گفت دو بازیکن در یک لحظه به صورت هم مشت زدند اما وقتی علی سامره دخالت کرد و گفت بازیکن راه آهن اول زده است، نظر کمک هم تغییر کرد و رفیعی با حرکت به سمت محوطه جریمه اعلام ضربه پنالتی کرد!

محمود رفیعی در شرایطی اعلام ضربه پنالتی کرد که توپ بیرون از زمین بوده است. همین امر باعث اعتراض بازیکنان و کادر فنی راه آهن شد اما دیگر ثمری نداشت و فرهاد خیرخواه در دقیقه آخر دروازه راه اهن را از روی نقطه پنالتی باز کرد تا این تیم شکست دیگری را متحمل شود و به رده شانزدهم جدول رده بندی سقوط کند.