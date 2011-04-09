ساخت 1500 واحد مسکونی خیرساز فارس در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، شمس ارجمندی تصریح کرد: ساخت یک هزار و 500 واحد مسکونی در 12 شهر استان فارس از دستاورد های مهم حساب امام خمینی (ره) است.

وی در آستانه گرامیداشت هفته حساب 100 امام خمینی (ره) بابیان دستاوردهای مهم این حرکت بزرگ معنوی در جهاد خانه سازی برای نیازمندان واقعی، افزود: هم اکنون عملیات ساخت بیش ازیک هزار و 500 واحد مسکونی خیر ساز در 12 شهراستان در حال انجام است ودر شهرهای صدرا، لار، لامرد، ارسنجان، نی ریز، سروستان و داراب از سرعت مضاعفی برخورداراست که تاکنون دو پروژه در شیراز و خرم بید به بهره برداری رسیده و همچنین پروژه 140واحدی لارستان در سال جاری به بهره برداری نهایی خواهد رسید .

به گفته ارجمندی پروژه های مسکونی خیر سازبا حمایتهای دولتی در اعطای تسهیلات ویژه بانکی وخدمات رایگان مانند زمین وپروانه ساخت از روند مطلوبی برخوردارهستند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس این استان را در ارائه این خدمات معنوی که با همت وتلاش خیرین درحال انجام است را به عنوان الگوی کشوری معرفی واضافه کرد: هدفمندی فعالیتهای خیرین مسکن ساز یکی از اولویتهای این انجمن است، هرچند سازمانها ونهادهای فرهنگی نیز باید برای نهادینه کردن این فرهنگ انسان دوستانه اقدام کنند.

به گفته وی با فراهم سازی بستر تولید مسکن و با همت خیرین می توان به اولین واساسی ترین نیاز جوانان پاسخ داد وامنیت اجتماعی را استحکام بخشید.

ارجمندی با بیان اینکه در شهر صدرا چهار پروژه بزرگ در حال انجام است، گفت: پروژه 192واحدی، 112واحدی، 224واحدی و142واحدی در شهر صدرا به دست توانمند خیرین در حال احداث است و می توان ازآن به عنوان شاخص پروژه های در حال انجام نام برد.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس گفت: باید با ساماندهی افراد نیک اندیش وصرف حداقل هزینه ها به حداکثر بهروری دست یافت.

ارجمندی هدفمند شدن فعالیتهای خیرین در این بخش را مورد تاکید قرارداد و تعامل هرچه بیشتر اداره کل اوقاف استان را با اهداف این انجمن خیریه برای گسترش فعالیتها به نفع گروه های هدف لازم دانست .

وی اضافه کرد: در این راستا خیرین می توانند با وقف ملک احداث شده مالکیت آن را به صورت موقت در اختیار واجدین شرایط قرار دهند و یا کمکهای بلاعوض خود را معطوف به گروه های هدف کنند، خیرین همچنین می توانند با پرداخت وام قرض الحسنه مشارکت خداپسندانه ای را تواما با سهم آورده متقاضیان داشته باشند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس رشد جمعیتی به وجود آمده از دهه 60 تاکنون را به عنوان رویکرد جدیدی در فعالیتهای خیرین برای رفع نیازهای نسل جوان مورد ارزیابی قرارداد وگفت: با این نگرش باید به رفع اساسی ترین نیازجامعه که تامین سر پناه است اقدام کرد.

وی در ادامه یادآورشد: برای توسعه فعالیتهای خیر خواهانه در فارس نیازمند تعامل بیشتر رسانه ها در نیازسنجی و معرفی برنامه های عام النفعه با عنایت به شرایط موجود در جذب سرمایه گذاران معنوی برای ساخت واحدهای مسکونی به نفع جوانان در آستانه ازدواج هستیم از این جهت جشنواره مجازی خیرین مسکن ساز استان فارس برای اولین بار در کشور در اردیبهشت ماه 90برگزار خواهد شد وطی آن علاوه بر بیان دستاوردها وتوانمندیهای این انجمن به جذب مشارکت خیرین اقدام خواهیم کرد، این در شرایطی است که با تلاش مسئولین بستر مناسبی برای مشارکت ایرانیانان مقیم خارج از کشور در داخل فراهم شده است.

ارجمندی آمادگی این انجمن را برای معرفی و عملیاتی شدن پروژه های جدید مسکونی در نقاط مختلف فارس اعلام کرد و گفت: آماده جذب سرمایه های خیرین هستیم.