بدشانسی مهمترین دلیل افت تیم/ سرمربی تنها مقصر ناکامی ها نیست

موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم مس کرمان تحت تاثیر عوامل مختلف نتایج بازیهای اخیر را از دست داد و این درست نیست همه این ضعفها را به سرمربی نسبت دهیم.

وی با اشاره به حواشی درباره تغییر سرمربی مس گفت: به نظر شخصی من هنوز شش بازی دیگر باقیمانده و تیم می تواند در آن بازیهای نتیجه بگیرد مشکل از بدشانسی تیم در نیم فصل دوم است و ربطی به عملکرد مربی ندارد.

وی افزود: در بازی با نفت اگر دقت شود مس کرمان 9موقعیت گل و نفت دو موقعیت داشت و بازیکنان ما مقداری با توپ و زمین دچار مشکل شدند والا می توانستیم با گل های بیشتر بازی را ببریم.

وی یادآورشد: خستگی بدنی بازیکنان تا بدشانسی تیم در نیم فصل دوم و داوری های ضعیف عواملی بودند که بر کار تیم مس تاثیر منفی گذاشتند.

موسوی خاطر نشان کرد: سعی می کنم بیشتر تدارکات و تجهیزات مورد نیاز تیم برای ادامه کار را فراهم کنم و توجه ای به حواشی و اتفاقات ندارم.

وی ادامه داد: بازی های خوب تیم در نیم فصل اول سطح توقع همه را از تیم بالا برد مردم و مدیران مس و هئیت مدیره و حتی مدیران کل توقعاتی از تیم دارند که سعی می کنیم با نهایت تلاش این انتظارات را برآورده کنیم.

سرپرست تیم مس اظهار داشت: همواره در فوتبال نکات ریز و مسائلی هست که بر کار تیم ها تاثیر می گذارد.

وی یادآورشد: در نیم فصل دوم مس کرمان شش بازی از 9بازی انجام داده را در خارج از خانه بوده که اگر اولین بازی مس در نیم فصل دوم در کرمان برگزار شده بود تیم مس موفق می شد ادامه روند کار خوب خود در نیم فصل اول را ادامه دهد که متاسفانه اینطور نشد.

موسوی گفت: در نیم فصل دوم اغلب تیم های ته جدولی در تلاش برای بالا کشیدن خود از قعر جدول هستند و تیم های بالای جدول نیز با چنگ و دندان به دنبال حفظ سهمیه آسیایی هستند به همین دلیل کار بر همه تیم ها سخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای بازی با سپاهان تمرینات ویژه ای را برگزار کرده ایم و بازیکنان تیم نیز انگیزه خوبی برای ادامه کار دارند.

وی افزود: تیم مس کرمان معمولا در برابر تیم هایی که فوتبال کلاسیکی دارند مثل تیم های استقلال، پیروزی و سپاهان خوب بازی می کند و مطمئنا بازی خوب و امتیازی برای مس کرمان خواهد بود.

وی تصریح کرد: مس کرمان در صدد است با بازی خوب خود در ادامه کار رده بهتری در جدول لیگ برتر فوتبال کسب کند.

سرپرست مس در باره حضور یک فرد روان شناس در کنار تیم گفت: اگر قرار باشد روان شناسی به تیم افزوده شود باید از ابتدای کار و در مرحله بدنسازی باشد و الا در این موقعیت نیازی به روان شناس نداریم چرا که بازیکنان تیم مس کرمان با بازی خوب خود و انگیزه بالایی که برای ادامه کار دارند نیازی به روان شناس ندارند.

وی تصریح کرد: البته ضعف داوری در بازی مقابل پیکان که برنامه 90هم آن را مطرح کرد و نادیده گرفته شدن دو پنالتی برای تیم مس کرمان به ضرر مس تمام شد که این مسائل هم به تیم مس در کنار دیگر عوامل ضربه زده است.