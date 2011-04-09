سید محمودرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ایران برای برگزاری دوره های مشترک با سایر کشورهای اسلامی در زمینه رشته های هسته ای توانایی دارد و برای این کار اعلام آمادگی نیز می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه احتمالا غربی ها به زودی کشورهای عربی را هم از دستیابی به دانش هسته ای محروم می کنند، این فرصتی است که ایران اسلامی وارد میدان شود و با آموزش داوطلبان سایر کشورهای اسلامی در رشته های هسته ای به تربیت نیروی متخصص برای آنها بپردازد.

استاد دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی در اعلام نظری اجمالی درباره پیشرفتهای هسته ای کشورمان گفت: مسیری که در گذشته شروع شده و در حال رسیدن به تکامل است هم در زمینه سایت های غنی سازی جدید و هم در زمینه های مربوط به سانتریفیوژها می تواند دستاوردهای مهمی برای کشور در زمینه هسته ای باشد.

آقامیری افزود: اینکه ما خودمان به سمت دستیابی به علوم هسته ای رفتیم و مستقلا وارد این عرصه شده و موفق هم شدیم، بزرگترین دستاوردی است که داریم سایر کشورها شاید چنین جسارتی را نداشته اند که به طور مستقل وارد این مسئله شوند.

وی از نزدیک شدن ایران اسلامی به قدرت صادر کردن سوخت هسته ای خبر داد و گفت: در زمینه سوخت هسته ای در حال دستیابی به این قدرت هستیم که به سمت صادرات و صنعتی شدن آن برویم.

نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی افزود: در بخش نیروی انسانی هسته ای، توانایی آموزش داوطلبان زمینه های مختلف هسته ای از جمله راکتور، پرتو پزشکی، چرخه سوخت و ... را داریم.

استاد دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی افزود: توانایی هایی که کشورمان در حوزه علوم هسته ای به دست آورده است نشان می دهد که با توجه به اینکه تسلط به این علوم را مستقلا به دست آورده ایم شرایط ویژه و بزرگی داریم و همین کشورمان را از سایر کشورهایی که این امکانات را دارند اما در قالب یک کار گروهی و وابستگی به یکدیگر به دست آورده اند مجزا و مستثنی می کند.