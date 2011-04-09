ایران تمایلی به دق الباب ندارد/ انتقاد از سکوت شورای امنیت پیرامون بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در خصوص مکالمه اخیر تلفنی بین دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد :از انجا که جمهوری اسلامی ایران ، سازمان ملل متحد را موظف به ایجاد وحفظ صلح ،ثبات وامنیت در منطقه وجهان میداند و این سازمان می تواند محلی برای ارجاع مسائل و نگرانیهای کشورها باشد ، رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد مسائل لیبی ، تحولات منطقه وآنچه که در بحرین می گذرد را مطرح کرد.

محمد خزاعی در خصوص تحولات لیبی گفت : نوع اقدام غرب در لیبی و در معرض اسیب قرار گرفتن مردم این کشور بخاطر نوع رویکرد غرب ، باعث نگرانی بسیاری از کشورهای عرب ومسلمان و حتی برخی از حامیان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبی شده است .بنابراین از سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای انتظار می رود که به این موضوعات توجه نموده و در راستای ایجاد آرامش در لیبی و رسیدن مردم لیبی به خواسته های خود حرکت کنند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در خصوص مداخله غرب در لیبی براساس اصل ‹ مسئولیت حمایت › گفت : اصل مسئولیت حمایت مسئله ای قابل بحث است ، این عبارتی است که خیلی خوب جلوه می کند ، اما دور نمای آن در واقع اعطای مجوزی به قدرتهای بزرگ جهت مداخله در مسائل داخلی کشورها می باشد .

محمد خزاعی با اشاره به اینکه آنچه در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبی تصویب شد ،منطقه پرواز ممنوع در جهت ممانعت از بمباران شهروندان در لیبی توسط حکومت این کشور بود ، افزود: متاسفانه اقدام غرب فراتر از آنچه قطعنامه تعیین کرده بود، رفت واین امر باعث عدم همراهی کشورها از جمله تعدادی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا گفت :تصویر ژئو پلتیک منطقه در حال تغییر است و از این پس شاهد مصر ، لیبی ، تونس و یمنی متفاوت خواهیم بود و حتی می توان شاهد تغییر ساختار دیگر کشورها و قدرتها در منطقه بود .اما در همین حال ایران دارای نقش عمده و عظیمی در منطقه است ، ترکیه نیز دارای نقش مهمی در منطقه است .

محمد خزاعی اضافه کرد : جنبشهای مردمی در کشورهای منطقه ،مخالف نظام دیکتاتوری بودند که در گذشته قدرت را در اختیار داشتند و مخالف این بودند که رهبران پیشین خود صرفا به در خواستهای قدرتهای بزرگ عمل می کردند . لذا اینگونه تغییرات بی شک می تواند در راستای منافع مردم کشورهائی باشد که از گذشته تابحال حاضر نبوده اند که به درخواستهای دیکته شده از سوی دیگران عمل کنند و از این نظر روند فعلی در جهت همگرائی با ایران و در راستای اهداف ملت انقلابی ایران می باشد . همچنین موضوع به نفع کشورهای دیگری می باشد که مایل هستند بطور مستقل کشور خود را اداره کنند و براساس منافع ملی خود تصمیم بگیرند ، بدون اینکه بخواهند به در خواست قدرتهای بزرگ گوش دهند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در خصوص تحولات بحرین ،مداخله کشورها در امور داخلی سایر کشورهای منطقه را رد کرد وافزود: ما نمی خواهیم در مسائل داخلی کشورهای خارجی و کشورهای همسایه دخالت داشته باشیم. اما بالطبع با دخالت کشوری در کشور دیگر نیز مخالف هستیم و در این چارچوب مداخله نظامی برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین را رویه نادرستی دانسته ومعتقدیم آینده بحرین در دست خود مردم آنجا است و مداخله خارجی درست نیست .

محمد خزاعی با طرح این سئوال که چرا جامعه بین المللی در مقابل مداخله نظامی در بحرین سکوت اختیار کرد ، افزود :اگر سازمان ملل متحد و شورای امنیت خود را مسئول می دانند، معنای معیارهای دوگانه آنها چیست ، لذا باید این مسئله را نیز مورد بحث قرار دهند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار بلومبرگ مبنی براینکه به نظر می رسد مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران وگروه 1+5 متوقف شده است ،گفت : ما فکر نمی‌کنیم بحث مذاکرات ایران و گروه 1+5 در موضوع هسته ای کاملا متوقف باشد، اینطور نیست. بالطبع اختلاف نظرهایی وجود دارد ایران بسته پیشنهادی مناسبی را پیشنهاد داد، ما قبلا هم گفته‌ایم ایران مایل نیست فقط راجع به موضوع هسته‌ای صحبت کند، بلکه مسائل متعدد بسیاری برای صحبت و گفتگو وجود دارد و حتی اگر به خاطر داشته باشید در مذاکرات ژنو ما گفتیم در استانبول مایل هستیم راجع به مسائل متعدد و گوناگونی صحبت کنیم و بارها پیشنهاد دادیم ،آماده گفتگو می‌باشیم. گفتگو راجع به مسائل متعدد و مهم منطقه‌ای و جهانی که مورد نگرانی ایران و گروه1+5 است . خب از جانب ایران باب مذاکره راجع به مسائل مطرح شده و درچارچوب مفاد بسته پیشنهاد شده کماکان گشوده می‌باشد.

خبرنگار از خزاعی پرسید علی الظاهر علیرغم گشوده بودن درب مذاکرات کسی تمایل به دق الباب کردن ندارد و «حتی کسی از پیاده رو نیز وارد نمی‌شود» که وی پاسخ داد: ما تمایلی به دق الباب کردن نداریم. همانطور که می‌دانید ایران قدرت بزرگی در منطقه است و از نفوذ شایانی در منطقه برخوردار است و نفوذ ایران می‌تواند بسیار کمک حال باشد، ایران نقش عمده‌ای را در رابطه با ایجاد صلح و ثبات در رابطه با کشورهای منطقه ایفاء کرده است، لذا باید گفت، ایران کشوری نیست که بتوان به آسانی آنرا نادیده گرفت، از طرفی دیگر ما معتقدیم برنامه هسته‌ای ما مسالمت آمیز است و تغییر مسیری هم قرار نیست انجام بگیرد .

وی افزود: حتی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانگر این امر می‌باشد و در عین حال ما بر این باور هستیم که می توانیم خیلی کمک حال باشیم و می‌توانیم در راستای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و جهانی نقش تاثیر گذار و کمک کننده‌ای داشته باشیم و مجددا می‌گویم، بعنوان یک کشور با سابقه و پرتجربه که از قدرت بزرگی در منطقه برخوردار است ، می توانیم در جهت همکاری و مذاکره آمادگی خود را اعلام کنیم و از نظر ما باب (مذاکرات و همکاری) همچنان باز است و در صورت تمایل از آن استقبال می کنیم.

محمد خزاعی تاکید کرد : مسائل سیاسی اختلاف نظرها و گفتگوها، در عرصه‌های دیپلماتیک، مسائلی نیستند که در عرض یک شبانه روز انجام شدنی باشند و نیاز به وقت بیشتری وجود دارد، لذا نباید عجله کرد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان با اشاره به نقض حقوق بشر در کشورهائی مانند آمریکا ،کانادا ،فرانسه و انگلیس ، تاکید کرد :کشورهای غربی تلاش دارند از حقوق بشر به عنوان ابزاری برعلیه مردم ایران استفاده کنند .