تصویب بودجه در وقت اضافه/ اوباما از کابوس تعطیلی کشور رها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقام های ارشد احزاب دموکرات و جمهوریخواه پس از مذاکرات فشرده، درباره لایحه بودجه سالانه دولت آمریکا به یک توافق کلی دست پیدا کردند تا به این ترتیب از تعطیلی بخش اعظم دولت آمریکا پیشگیری شود.

در صورتی که تا نیمه شب جمعه به وقت واشنگتن، بر سر لایحه بودجه توافق نمی شد، حداقل ۸۰۰ هزار نفر از "کارکنان غیرضروری" فدرال بیکار می شدند.

"جان بینر" رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، خبر توافق حاصله را تایید کرده است. بر اساس توافق حاصل شده، کنگره با تصویب یک طرح موقت بودجه نهادهای فدرال را تا روز پنجشنبه تامین و سپس لایحه بودجه فدرال را هفته آینده تصویب خواهد کرد.

از سوی دیگر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، طی یک نطق تلویزیونی از توافق طرفین استقبال کرد. او برنامه اش برای گذراندن تعطیلات آخر هفته در شهر "ویلیامزبرگ" ایالات ویرجینیا را لغو کرده بود تا در واشنگتن به روند مذاکرات کمک کند.

گفته می شود که طرفین موافقت کرده اند بین 40 تا 78 میلیارد دلار از هزینه های مندرج در لایحه بودجه پیشنهادی دولت اوباما را کاهش دهند.

کاهش بودجه دولت یکی از وعده های انتخاباتی جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره در سال گذشته بود و از همین رو بود که اینبار تصویب بودجه در کنگره تبدیل به یک چالش اساسی برای کاخ سفید شد.

سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا، توافق حاصله را تاریخی توصیف کرد و گفت که طرفین درباره اولویت های لایحه بودجه نیز به توافق دست پیدا کرده اند. وی پیشتر جمهوریخواهان را متهم کرده بود که به علت اختلاف نظرشان درباره موضوع سقط جنین و سلامت زنان در مذاکرات کارشکنی می کنند.

برخی ناظران برآورد کرده اند که تعطیلی محدود دولت فدرال حداقل هفته ای شش میلیارد دلار به آمریکا زیان وارد می کند. از اول ماه اکتبر تاکنون دولت آمریکا امور روزمره خود را با توسل به مجموعه تدابیر موقت اداره کرده است.

اگر مذاکرات در این زمینه شکست می خورد، برای اولین بار در ۱۵ سال اخیر بخش اعظم دولت فدرال در آمریکا "تعطیل" می‌ شد. با توجه به نقش قابل توجه دولت در تامین مالی فعالیت های مربوط به رهن و وامهای مسکن، تعطیلی فعالیت های دولتی می تواند به بازار شکننده مسکن در آمریکا آسیب جدی وارد کند.

تعطیلی فعالیتهای دولت آمریکا به معنای تعطیلی دفاتر دولتی است که در نتیجه، دستمزد کارکنان و کارمندان بخش‌های دولتی و نظامی هم پرداخت نخواهد شد و پارکهای ملی و موزه های این کشور بسته می ‌شوند.

در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در آمریکا هم اتفاق مشابهی رخ داد و دولت آمریکا برای حدود یک ماه تعطیل شد. اختلاف ‌نظرها بر سر بودجه در آن زمان، در نهایت نزد افکار عمومی به نفع دموکراتها تمام شد و جمهوریخواهان متهم شدند که منافع سیاسی خود را به منافع کشور ترجیح داده‌اند.