وزیران نیرو و کشور به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجید نامجو وزیر نیرو برای پاسخگویی به سئوالات بهروز جعفری نماینده سمیرم، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون، مجید ناصری نژاد نماینده شادگان، عزت الله تالارپشتی نماینده قائم شهر، سوادکوه و جویبار، سیدعلی موسوی جرف نماینده آبادان در دومین روزکاری مجلس در هفته جاری در روز 23 فروردین در کمیسیون عمران حضور خواهد یافت .

مصطفی محمدنجار وزیر کشور نیز برای پاسخگویی به سئوالات شاپور پولادی نماینده ایلام، علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به جلسه کمیسیون عمران در همین روز فراخوانده شده است .

اعضای کمیسیون عمران مجلس یکشنبه این هفته 21 فروردین ادامه بررسی لایحه تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بررسی ابعاد زلزله اخیر در کشور ژاپن با حضور تعدادی از اساتید دانشگاهی را در دستور کار کمیسیون خود قرار داده اند.

به گزارش مهر، اعضای این کمیسیون پنجشنبه و جمعه هفته جاری برای بازدید از پروژه های عمرانی بندرعباس، حاجی آباد قشم و بندرلنگه و بستک به این شهرها سفر می کنند.