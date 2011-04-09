اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم باشگاهی پتروشیمی تبریز 23 فروردین برای شرکت در تور بین‌المللی کره راهی سئول می‌شود.

این تیم در رده سنی بزرگسالان که به تازگی از تور بین‌المللی تایوان بازگشته است در ادامه برنامه‌های باشگاه پتروشیمی تبریز 23 فروردین راهی کره می‌شود تا در تور بین‌المللی 10 مرحله‌ای شرکت کند.

رکابزنان پتروشیمی تبریز سال 90 را با کسب عنوان قهرمانی در دو بخش تیمی و انفرادی دو تور بین‌المللی مالزی و اولی و سومی در بخش انفرادی و تیم تایوان آغاز کرده‌اند.

در حال حاضر تیم امید پتروشیمی نیز در تور بین‌المللی تایلند بسر می‌برد.

همچنین از تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز خبر می رسد کاپیتان تیم ملی به احتمال زیاد تیم باشگاهی خود را در تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری کره همراهی نخواهد کرد.

حسین عسگری عضو تیم پتروشیمی تبریز که در بازی‌های آسیایی گوانگجو به مدال برنز دست یافت در تمامی تورهای بین‌المللی تیم باشگاهی خود را همراهی کرده از تور کروه انصراف دهد.

حسین عسگری عنوان کرد: پس از بازی‌های آسیایی بدون هیچ استراحتی در تمامی مسابقات تیم باشگاهی خود و تیم ملی را همراهی کرده ام و به هیچ عنوان استراحت نداشته‌ام.

رکابزن تیم پتروشیمی تبریز گفت: در تور بین‌المللی تایلند با توجه به شرایط جوی و بارش دچار سرماخوردگی شدم و این امر به دلیل این است که من در شرایط سرما کارکرد خوبی ندارم.

کاپیتان تیم ملی در خصوص تور بین‌المللی کره عنوان کرد: شرایط جوی کره در زمان برگزاری این تور نیز توام با دمای پایین و بارش است و من ترجیح می‌دهم به این دلیل و لزوم استراحت و ریکاوری تیم خود را در این تور همراهی نکنم اما باید منتظر بازگشت خاتون آبادی از تایلند باشم تا این امر را قطعی کنم.

صابر پرستی تیرانداز تبریزی برای شرکت در جام جهانی، عازم کره‌ جنوبی شد

صابر پرستی تیرانداز تبریزی به همراه تیم‌ ملی تیراندازی به اهداف ثابت ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی تیراندازی و کسب سهمیه المپیک، به طور مستقیم از استرالیا راهی کره‌جنوبی شد.

تیم ملی تیراندازی ایران با 10 تیرانداز و سه مربی در دو رشته تفنگ و تپانچه روز گذشته راهی کره‌ جنوبی شد.

الهه احمدی، نرگس امام‌قلی‌نژاد، مریم طالبی، صابر پرستی، حسین باقری، مهدی‌ جعفری‌پویا و امین حیدری تیراندازان اعزامی در رشته تفنگ هستند و در رشته تپانچه نیز زینب رمضانی، فاطمه حسینی و ابراهیم برخورداری به این رقابت‌ها اعزام شده‌اند.

تیم ملی تیراندازی اهداف ثابت ایران پس از پایان رقابت‌های جام‌جهانی استرالیا، اردوی یک هفته‌ای را در سیدنی برپا کرد و برای شرکت در سومین مسابقات کسب سهمیه المپیک در سال 2011 راهی کره‌جنوبی شد.

صابر پرستی تیرانداز تبریزی از کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در استرالیا بازمانده و شانس خود را در کره جنوبی دنبال می کند.

الهه احمدی در رشته تفنگ بادی 10 متر در رقابت‌های جام‌جهانی استرالیا موفق شد دومین سهمیه ‌ورود به بازی‌های المپیک لندن در رشته تیراندازی را برای ایران به ارمغان بیاورد و پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی جهان در آلمان مه‌لقا جام‌بزرگ اولین سهمیه‌ ایران را کسب کرده بود.

رقابت‌های جام‌جهانی کره جنوبی از 20 فروردین‌ماه به‌طور رسمی آغاز می‌شود و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

فرزاد عبدالهی کاراته‌کار تبریزی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد

فرزاد عبدالهی کاراته‌کار تبریزی در پایان مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی بزرگسالان به اردوی تدارکاتی رقابت‌های آسیایی دعوت شد.

28 کاراته کار پس از رقابتهای درون اردویی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در اردوی آمادگی بسیر خواهند برد.

فرزاد عبدالهی تکواندوکار آذربایجان شرقی و دارنده مدالهای طلا و برنز رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در وزن 84- کیلو به همراه احسان حیدری، نادر جودت و رسول همرنگ به این اردو دعوت شدند.