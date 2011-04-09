مجوز بازدید از نواحی حساس پارک ملی بمو شیراز صادر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی در این خصوص توضیح داد: فصل بهار زمان زایش وحوش در مناطق چهارگانه استان فارس فرا رسیده که از آنجمله زادآوری قوچ و میش، کل و بز و آهوان و برخی از گوشتخواران و پرندگان در پارک ملی بمو، گوزن زرد در میانکتل ارژن و جبیر در نی ریز و سایر حیوانات در مناطق حفاظت شده استان هستند.

وی افزود: بنابراین به منظور جلوگیری از پراکنش وحوش در فصل زایمان و به منظور زادآوری حیات وحش، کنترلهای مستمر و شبانه روزی ماموران اجرایی گارد محیط زیست صورت می گیرد تا فضای آرام و مطلوبی جهت زاد و ولد حیات وحش فراهم شود و به همین منظور از ورود افراد به زونهای حساس پارک ملی بمو در جوار شهر شیراز نیز به علت زاد و ولد حیوانات وحشی از این تاریخ تا نیمه خرداد ماه جلوگیری بعمل می آید لذا با توجه به ممنوعیت بازدید تا انقضای فصل زایمان مجوز بازدید از نواحی حساس پارک ملی بمو و سایر مناطق حفاظت شده صادر نخواهد شد ضمن اینکه گارد محیط زیست با برپایی چادر در مناطق حفاظت شده در ارتفاعات و مناطق حساس اقدام به حفاظت از مناطق می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس تاکید کرد: در طول این مدت اکیپهای سیار گارد حفاظت محیط زیست استان و تمام پاسگاههای محیط بانی فعالتر و هوشیارتر از همیشه مناطق تحت حفاظت را حراست و کنترل خواهند کرد و از سودجویی و اقدامات خلاف قانون شکارچیان غیر مجاز به شدت جلوگیری خواهد شد.

به گفته کارنامی تمام اقدامات امنیتی در طول این مدت پیش بینی تا مهمانان نو رسیده تنوع زیست محیطی استان در امنیت و آرامش روزهای آغازین تولدشان را تحت نظارت محیطبانان و کارشناسان تنوع زیستی و در کنار والدینشان بگذرانند.

وی گفت: در صورت جداسازی نوزاد حیوانات از والدینشان در روزهای اول تولد، حیوان مادر در اثر عفونت غدد شیری جان خود را از دست می دهند و نوزاد متولد شده به دلیل عدم تغذیه از شیر مادر دچار سو تغذیه شده و رشد مناسبی نخواهد داشت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: به همین علت به شدت با شکارچیان و اشخاصی که مبادرت به زنده گیری حیوانات می کنند و این عمل غیر عاطفی و غیر انسانی را انجام می دهند برخورد و آنها را تحویل مراجع قضایی خواهیم داد.