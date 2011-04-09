پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکان هم به اندازه همه تیم‎های دیگر باید برای صعود به مرحله نیمه نهایی تلاش کند چون شرایط هم مثل دیگر تیم‎ها سخت ست. هیچ تضمیمی وجود ندارد که در دیدار برگشت پلی‎آف پیروز می‎شویم و صعود می‏کنیم. فقط باید هوشیار بود.

وی تصریح کرد: شرایط تیم‌ها و وضعیت بازیکنان در هر روز نسبت به روز دیگر متفاوت است. هیچ دلیل و تضمینی برای پیروزی در بازی‎ها و حتی پیش‎بینی کردن در این زمینه وجود ندارد. بنابراین نمی‏توان در مورد نتیجه هیچ دیداری صحبت کرد. پیکان باید با تمام وجود تلاش کند تا در جمع چهار تیم برتر قرار بگیرد. وگرنه ممکن است همین هیئت کرمان برای‎مان دردسر ساز شود.

سرمربی تیم والیبال پیکان تهران با اشاره به غیبت محمد موسوی و مجتبی شبان در دیدار رفت مرحله پلی‎آف مقابل هیئت کرمان یادآور شد: هنوز وضعیت این دو بازیکن برای حضور در دیدار برگشت مشخص نیست. اگر پزشک تیم اجازه استفاده از آنها را بدهد که وضعیت خیلی خوب می‏‎شود. در غیر اینصورت باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا دست پر به تهران باز گردیم.

اکبری ضمن اینکه پیش‎بینی هیچ دیداری حرفه‎ای نیست، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم دیدار مقابل هیئت کرمان وارد حاشیه شود. در این صورت از نظر فنی مشکلی نخواهیم داشت و در دیدار رفت تا حدی جریان بازی حاشیه‎ساز شد و به همین دلیل عملکرد فنی تیم‎ها کمتر به چشم آمد.

سرمربی تیم والیبال پیکان تاکید کرد: در دیدار رفت بازیکنان تیم در حمله، دریافت‎های اول و حتی دفاع عملکرد خیلی خوبی داشتند. باید برای دیدار برگشت هم نقاط قوت تیم حفظ شود تا بتوانیم به نتیجه موردنظر برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های پیکان تهران و هیئت کرمان در دور برگشت مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز یکشنبه در کرمان برگزار می‎شود. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 3 بر یک به سود پیکان تمام شد.