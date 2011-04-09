پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکان هم به اندازه همه تیمهای دیگر باید برای صعود به مرحله نیمه نهایی تلاش کند چون شرایط هم مثل دیگر تیمها سخت ست. هیچ تضمیمی وجود ندارد که در دیدار برگشت پلیآف پیروز میشویم و صعود میکنیم. فقط باید هوشیار بود.
وی تصریح کرد: شرایط تیمها و وضعیت بازیکنان در هر روز نسبت به روز دیگر متفاوت است. هیچ دلیل و تضمینی برای پیروزی در بازیها و حتی پیشبینی کردن در این زمینه وجود ندارد. بنابراین نمیتوان در مورد نتیجه هیچ دیداری صحبت کرد. پیکان باید با تمام وجود تلاش کند تا در جمع چهار تیم برتر قرار بگیرد. وگرنه ممکن است همین هیئت کرمان برایمان دردسر ساز شود.
سرمربی تیم والیبال پیکان تهران با اشاره به غیبت محمد موسوی و مجتبی شبان در دیدار رفت مرحله پلیآف مقابل هیئت کرمان یادآور شد: هنوز وضعیت این دو بازیکن برای حضور در دیدار برگشت مشخص نیست. اگر پزشک تیم اجازه استفاده از آنها را بدهد که وضعیت خیلی خوب میشود. در غیر اینصورت باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا دست پر به تهران باز گردیم.
اکبری ضمن اینکه پیشبینی هیچ دیداری حرفهای نیست، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم دیدار مقابل هیئت کرمان وارد حاشیه شود. در این صورت از نظر فنی مشکلی نخواهیم داشت و در دیدار رفت تا حدی جریان بازی حاشیهساز شد و به همین دلیل عملکرد فنی تیمها کمتر به چشم آمد.
سرمربی تیم والیبال پیکان تاکید کرد: در دیدار رفت بازیکنان تیم در حمله، دریافتهای اول و حتی دفاع عملکرد خیلی خوبی داشتند. باید برای دیدار برگشت هم نقاط قوت تیم حفظ شود تا بتوانیم به نتیجه موردنظر برسیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای پیکان تهران و هیئت کرمان در دور برگشت مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز یکشنبه در کرمان برگزار میشود. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 3 بر یک به سود پیکان تمام شد.
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