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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

قدیانی به مهر خبر داد:

انتشارات قدیانی با 1800 عنوان کتاب به نمایشگاه می‌آید

انتشارات قدیانی با 1800 عنوان کتاب به نمایشگاه می‌آید

نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی با بیان اینکه این انتشارات امسال بیش از 1800 عنوان کتاب به نمایشگاه بین‌المللی تهران می‌آورد، گفت: نسبت به نمایشگاه گذشته امسال حدود 165 عنوان کتاب جدید به نمایشگاه می‌آوریم که اکثر آن‌ها ویژه کودکان و نوجوانان است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتشارات قدیانی همچون یک دهه اخیر برای تسهیل در دسترسی خانواده‌ها به کتاب‌های کودک و نوجوان، فعالیت اصلی خود را دراین بخش کودک و نوجوان متمرکز می‌کند و با وجود داشتن کتاب در حوزه بزرگسال، تنها در بخش کودک غرفه خواهد داشت.

قدیانی از عرضه مجموعه‌ای با عنوان "کتاب‌های نارنجی" در نمایشگاه بیست و چهارم خبر داد و اظهارکرد: امسال مجموعه ویژه‌ای با عنوان کتاب‌های نارنجی برای خردسالان آماده عرضه در نمایشگاه کرده‌ایم که در آن داستان‌هایی برای تمام شب‌های سال تهیه و منتشر می‌شود.
 
وی بیان کرد:‌ کتاب‌های نارنجی در 52 مجموعه برای 52 هفته سال منتشر می‌شود که در ادامه مجلدهای آن در قالب 12 کتاب برای 12 ماه سال و سرانجام یک مجموعه با عنوان 365 قصه برای 365 شب سال گردآوری می‌شود و هم‌اکنون 11 مجلد برای یازده هفته سال آن آماده عرضه در نمایشگاه بیست و چهارم است.
 
مدیر انتشارات قدیانی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری خاصی روی این مجموعه انجام شده و امیدوارم حاصل تلاش‌های نویسندگان و تصویرسازان ایرانی این مجموعه به دست بچه‌های زیادی برسد.
 
وی گفت: از میان 1800 عنوان کتابی که انتشارات قدیانی به نمایشگاه کتاب تهران می‌آورد، 420 عنوان کتاب در جشنواره ها و جوایز مختلفی چون کتاب سال و جشنواره رشد آموزش و پرورش برگزیده شده‌اند.
 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 فروردین در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
کد مطلب 1284304

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