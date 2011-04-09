وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتشارات قدیانی همچون یک دهه اخیر برای تسهیل در دسترسی خانواده‌ها به کتاب‌های کودک و نوجوان، فعالیت اصلی خود را دراین بخش کودک و نوجوان متمرکز می‌کند و با وجود داشتن کتاب در حوزه بزرگسال، تنها در بخش کودک غرفه خواهد داشت.

قدیانی از عرضه مجموعه‌ای با عنوان "کتاب‌های نارنجی" در نمایشگاه بیست و چهارم خبر داد و اظهارکرد: امسال مجموعه ویژه‌ای با عنوان کتاب‌های نارنجی برای خردسالان آماده عرضه در نمایشگاه کرده‌ایم که در آن داستان‌هایی برای تمام شب‌های سال تهیه و منتشر می‌شود.

وی بیان کرد:‌ کتاب‌های نارنجی در 52 مجموعه برای 52 هفته سال منتشر می‌شود که در ادامه مجلدهای آن در قالب 12 کتاب برای 12 ماه سال و سرانجام یک مجموعه با عنوان 365 قصه برای 365 شب سال گردآوری می‌شود و هم‌اکنون 11 مجلد برای یازده هفته سال آن آماده عرضه در نمایشگاه بیست و چهارم است.



مدیر انتشارات قدیانی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری خاصی روی این مجموعه انجام شده و امیدوارم حاصل تلاش‌های نویسندگان و تصویرسازان ایرانی این مجموعه به دست بچه‌های زیادی برسد.

وی گفت: از میان 1800 عنوان کتابی که انتشارات قدیانی به نمایشگاه کتاب تهران می‌آورد، 420 عنوان کتاب در جشنواره ها و جوایز مختلفی چون کتاب سال و جشنواره رشد آموزش و پرورش برگزیده شده‌اند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 فروردین در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.