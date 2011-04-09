جهاد اقتصادی وظیفه ای همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب سال 88 را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف و سال 89 را به عنوان سال "همت مضاعف، کار مضاعف" معرفی کردند، امسال نیز به عنوان سال "جهاد اقتصادی" نام گرفته است که قطعا این نامگذاری و استمرار وجه اقتصادی آن اتفاقی نیست و این امر نشان دهنده اهمیت و وزن اصلاحات اقتصادی در اندیشه معظم له می باشد که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب نه تنها تحولات اقتصادی را در صدر اصلاحات کشور در سال های اخیر قرار داده اند بلکه برای سال 90 از تعبیر جهاد استفاده نموده اند که به نظر می رسد این یک اتمام حجت برای هر ایرانی است .

بعد دوم نامگذاری سال جهاد اقتصادی که بسیار با اهمیت است مردمی بودن آن است، یعنی معظم له با این نامگذاری اصلاحات اقتصادی را از موضوع دانشگاهی و نخبگی وارد فاز مردمی به عنوان یک وظیفه عمومی برای هر ایرانی ترسیم کرده اند که با توجه به شرایط کشور این روند در راستای توسعه و اقتدار ایران اسلامی امری لازم و ضروری است.

بعد دیگر این نامگذاری این است که وقتی یک امری به عنوان جهاد تلقی می شود یعنی باید از ساختارها و ظرفیت های موجود در کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کرد که خوشبختانه اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه ها در نیمه دوم سال گذشته نشان داد که شرط اصلی موفقیت در هر طرح اقتصادی خیزش و همراهی مردم است و مردم ما نشان دادند که با هر طرح اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم جامعه شود و جهت گیری های عدالت خواهی هم داشته باشد موافق و همراه هستند اگرچه در این راه سختی هایی را هم متحمل شوند .

به نظر می رسد با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعتماد به نفس سیاست گذاران اقتصادی چندین برابر شده و مردم هم نشان دادند که با این نوع طرحها که نتیجه اجماع و بدنه کارشناسی ملت و دولت و نخبگان کشور بود، به خوبی همراه می شوند، لذا در سال جدید نیز همچون سالهای گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب پشتوانه قاطعی برای همه مسئولین است که باید در این جهاد اقتصادی برنامه ها و جایگاه خودشان را تبیین و مشخص کنند .

با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص های اقتصادی خرد و کلان جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد و در سایه جهاد اقتصادی کشور می تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت های گسترده تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود .

تجاری سازی تحقیقات صنعتی و نتایج موفق پژوهشهای علمی، توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیر نفتی و اجرای طرح آمایش تجاری، سرمایه گذاری گسترده در حوزه های مختلف اقتصادی با بکارگیری موثرتر توان تمامی بانکها و موسسات پولی و مالی کشور و فعال کردن صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن برای سرمایه گذاری بیشتر، از جمله این گام های اساسی به سوی پیشرفت و توسعه کشور هستند و تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور یک نیاز اساسی‌‌ اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی، اقتصادی و تجاری و خروج دستگاه های دولتی از حوزه کار تصدی گری، راهکارهایی است که می تواند ما را به موفقیت در جهاد اقتصادی برساند .

بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و برندهای تولیدی و تجاری برای حضور گسترده تر بازارهای هدف و توجه به بهبود بهره وری در حوزه های اقتصادی نیز باید مد نظر قرار گیرد .

دولت دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته است قواعد حکمرانی خوب و شایسته را به تدریج کسب کند و در نقطه ای از شناخت، آگاهی و توانمندی در اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی در واقع ضمن تایید این توانمندی ها فرمان پرواز به اوج و فراز بیشتر را دارد و با اجرای دستورات ایشان در مورد جهاد اقتصادی این اطمینان به وجود آمده است که زودتر از آنچه که پیش بینی شده، ایران اسلامی به اهداف چشم انداز بیست ساله نظام دست یابد و گامهای فراتری برداشته شود، لذا رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و تحول در ابعاد مختلف در چارچوب تحولات اقتصادی که دولت درصدد انجام آن است مقدمه این جهاد برشمرده می شود و طبیعی است که توسعه سرمایه گذاری و حرکت به سمت فعالیت های مختلف اقتصادی با ایجاد زیرساخت های مناسب امکان پذیر است.

بنابراین به نظر می رسد که جهاد اقتصادی در سال 1390 باید مبنا قرار گیرد و برنامه ریزی مشخص و حساب شده براساس احکام برنامه پنجم و چشم انداز می تواند چنین نتیجه ای را حاصل کند، چرا که ملت ایران شایسته حرکتهای مناسب تر در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی است. دستیابی به این اهداف نیز، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی همه مسئولان و بخش خصوصی و حمایت همه جانبه و هوشمندانه مردم عزیز ایران اسلامی ممکن است.

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فرشاد علی مددی، سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی کردستان