به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بازیابی مجدد ایده‌آلیسم در تاریخ فلسفه و به ویژه فلسفه معاصر می‌پردازد.

تمرکز اصلی کتاب بررسی مکتب ایده‌آلیسم در تاریخ فلسفه است. در این اثر تصویری کامل از استدلالهای اصلی فیلسوفان سنت ایده‌آلیسم را ترسیم شده است .

ایده‌آلیسم مکتبی فلسفی است که طیف وسیعی از موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد. مسائل و موضوعات خرد و کلان از ماهیت جهان گرفته تا مسائل مشخص مربوط به احساسات بشری در این مکتب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نگاه ایده‌آلیستی به مسائل و موضوعات گوناگون باعث شده بسیاری این مکتب را در تقابل با علم در نظر گیرند. از اینرو تمرکز اصلی کتاب بر طبیعت گرایی قرار دارد.

این اثر در پنج بخش اصلی سامان یافته است. بخش اول کتاب به بررسی ایده‌آلیسم در دوران باستان می‌پردازد. پارمنیدس و ظهور ایده‌آلیسم و افلاطون و نوافلاطونیها در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ایده‌آلیسم دوران متقدم مدرن در بخش دوم این اثر مورد توجه است. پدیدارگرایی و ایده‌آلیسم در آرای دکارت، مالبرانش، لایب نیتس و برکلی در این بخش بررسی شده‌اند.

ایده‌آلیسم آلمانی و آرای کانت، هگل، فیخته و شلینگ در بخش سوم کتاب مورد توجه بوده‌اند. بخش چهارم کتاب به ایده‌آلیسم بریتانیایی اختصاص دارد. آرای گرین، بردلی و آلفرد نورث وایتهد در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بخش پنجم و پایانی کتاب نیز ایده‌آلیسم فلسفی معاصر را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب با عنوان "ایده‌آلیسم: تاریخ فلسفه" از سوی انتشارات آکیومن منتشر شده است.