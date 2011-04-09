"فرصتی برای گریه تاک ها" در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این فیلم در مدت زمان تقریبی 15 دقیقه و در فرمت DV تولید شده است .

داستان این فیلم درباره خانواده ای است که نباریدن باران، برکت و شادی را از زندگی شان زدوده است اما در نهایت مادربزرگ خانواده برای خواندن نماز باران اقدام می کند .

«فرصتی برای گریه تاک ها» اولین تجربه کارگردانانش در حوزه فیلم کوتاه بود و در گونه آثار تجربی (اکسپریمنتال) طبقه بندی می شود .

در این فیلم علاوه از نگاه ژرف محتوایی به مقوله دعا و نیایش و توسل به نیروی خداوندی برای غلبه بر مشکلات، ابتکارات کارگردانی و نمایشی بدیعی نیز به چشم می خورد .

از عوامل این فیلم می توان به حسن حاج ابول لو، رحمت گل محمدی و سادنا قاسمی به عنوان بازیگران، علی مسلمی تدوینگر و مجتبی ملکان طراح پوستر اشاره کرد .