"فرصتی برای گریه تاک ها" در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این فیلم در مدت زمان تقریبی 15 دقیقه و در فرمت DV تولید شده است.
داستان این فیلم درباره خانواده ای است که نباریدن باران، برکت و شادی را از زندگی شان زدوده است اما در نهایت مادربزرگ خانواده برای خواندن نماز باران اقدام می کند.
«فرصتی برای گریه تاک ها» اولین تجربه کارگردانانش در حوزه فیلم کوتاه بود و در گونه آثار تجربی (اکسپریمنتال) طبقه بندی می شود.
در این فیلم علاوه از نگاه ژرف محتوایی به مقوله دعا و نیایش و توسل به نیروی خداوندی برای غلبه بر مشکلات، ابتکارات کارگردانی و نمایشی بدیعی نیز به چشم می خورد.
از عوامل این فیلم می توان به حسن حاج ابول لو، رحمت گل محمدی و سادنا قاسمی به عنوان بازیگران، علی مسلمی تدوینگر و مجتبی ملکان طراح پوستر اشاره کرد.
بهرام و بهمن حاج ابول لو برادران دوقلویی هستند که در سال 1368 در تبریز متولد شده و از اعضای واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان شرقی بوده و در برخی پروژه های تلویزیونی نیز حضور داشته اند.
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