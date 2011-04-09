بارندگی ایلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت

مدیرکل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: میزان بارندگی دراستان ایلام نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 درصد کاهش داشته است .

غلامرضا حسنی غربا افزود: میزان بارندگی در استام ایلام از اول مهر سال 89 تا 17 فروردین امسال 294.4 میلیمتر بوده است .

وی افزود: این میزان درسال زراعی قبل ازآن 354.2 میلیمتر بوده است .

مدیرکل هواشناسی ایلام ادامه داد: در این مدت شهر ایوان با 459.2 بیشترین میزان بارندگی و شهر مهران با 132.2 کمترین بارش را در استان داشته است .

حسنی غرباء میزان بارندگی در شهر ایلام را 331.4 میلیمتر عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 20 درصد کاهش را نشان می دهد .