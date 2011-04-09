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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

بارندگی ایلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت

بارندگی ایلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: میزان بارندگی دراستان ایلام نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: میزان بارندگی دراستان ایلام نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 درصد کاهش داشته است.

غلامرضا حسنی غربا افزود: میزان بارندگی در استام ایلام از اول مهر سال 89 تا 17 فروردین امسال 294.4 میلیمتر بوده است.

وی افزود: این میزان درسال زراعی قبل ازآن 354.2 میلیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی ایلام ادامه داد: در این مدت شهر ایوان با 459.2 بیشترین میزان بارندگی و شهر مهران با 132.2 کمترین بارش را در استان داشته است.

حسنی غرباء میزان بارندگی در شهر ایلام را 331.4 میلیمتر عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 20 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی میزان بارندگی در دهلران را 140.2 میلیمتر، دره شهر 827.8، سرابله 290.4، آبدانان357.1  و ارکواز ملکشاهی را 381.6 اعلام کرد.

کد مطلب 1284313

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