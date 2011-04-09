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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

شب گذشته انجام شد؛

تظاهرات ضد اسرائیلی در قاهره/ تاکید بر لزوم قطع کامل روابط با تل آویو

تظاهرات ضد اسرائیلی در قاهره/ تاکید بر لزوم قطع کامل روابط با تل آویو

شهروندان مصری شب گذشته با تحصن در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره نخستین تظاهرات ضد اسرائیلی خود را پس از سقوط رزیم مبارک بر پا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، هزاران شهروند مصری شب گذشته در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره تظاهرات کردند.

حاضران در این تظاهرات از مسئولان مصر خواستند که سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره را در اعتراض به تشدید حملات این رژیم در نوارغزه ببندد.

معترضین با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهایی قطع هرگونه رابطه سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی با رژیم صهیونیستی و لغو تمامی توافقنامه های امضا شده میان تل آویو و قاهره را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین از ارتش های عربی خواستند که با هدف نابودی رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن مشترک تمامی کشورهای عربی و اسلامی علیه این رژیم قیام کنند.

این نخستین تظاهرات ضد اسرائیلی در قاهره پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در تاریخ 11 فوریه به شمار می رود.

کد مطلب 1284314

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