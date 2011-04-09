حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: آنچه که در اساسنامه کمیته داوران بیش از ریاست این کمیته اهمیت دارد، بحث مدیریت توسعه داوری است که تحت اختیار رئیس دپارتمان داوری اداره می شود و در واقع تمامی امور اجرایی کمیته داوران زیر نظر رئیس دپارتمان خواهد بود.

عسگری تصریح کرد: بنده تا زمانی که مسئولان فدراسیون فوتبال صلاح بدانند در کمیته داوران فعالیت خواهم کرد و حتی در صورت تعیین رئیس جدید، همچنان مسئولیت های اجرایی کمیته را برعهده خواهم داشت.

وی تاکید کرد: در فوتبال عناوین و القاب کار نمی کنند بلکه این تجربه و سابقه مدیریتی است که می تواند موفقیت یک فرد را در هر مسئولیتی تضمین کند.

سرپرست کمیته داوران در مورد بکارگیری ناظران باسابقه ای نظیر مسعود عنایت و مسعود مرادی برای رقابت های لیگ دسته اول یادآور شد : حضور این ناظران با تجربه در مسابقات لیگ دسته اول باعث می شود آنها اطلاعات قوی تری در مورد این مسابقات در اختیار ما قرار دهند. ضمن اینکه کمیته داوران حدود 30 ناظر داوری دارد که طبق زمانبدی ناگزیر هستیم هر سه هفته یکبار به داوران پیشکسوت نظارت بدهیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود در مورد حوادث دیدار تیم های پاس همدان و قضاوت بحث برانگیز محمود رفیعی در این دیدار اظهار داشت : بنده هم این موارد را شنیده ام ولی منتظر گزارش ناظر بازی و فیلم مسابقه هستیم تا در مورد این دیدار و داور آن تصمیم گیری کنیم.

عسگری یادآور شد: به هرحال حساسیت هفته های پایانی باعث اینگونه اشتباهات می شود ولی کمیته داوران مصمم است با اشتباهات مشهود داوران برخورد کند تا حقی از تیم ها در روزهای پایانی مسابقات تضییع نشود.

در دیدار پاس همدان و راه آهن از هفته بیست و نهم لیگ برتر محمود رفیعی داور این مسابقه قضاوت نامتعادلی داشت و باعث به جنجال کشیدن شدن این مسابقه شد. اوج اشتباهات داور مسابقه در اواخر این دیدار و در درگیری فرهاد خیر خواه با مدافع تیم راه آهن در محوطه جریمه اتفاق افتاد.

در این صحنه فرهاد خیرخواه با خطای مدافع پاس همدان درون محوطه جریمه سرنگون شد ولی داور اعلام ضربه پنالتی نکرد. اما همان لحظه ضربه سر مدافع راه آهن به خیرخواه که از چشم کمک داور دور نماند باعث اعلام پنالتی به نفع تیم پاس شد به طوری که کمک داور بازی با فراخواندن داور موضوع را اعلام و داور نیز به خاطر حرکت غیر ورزشی مدافع راه آهن در محوطه جریمه نقطه پنالتی را نشان داد.

در این مسابقه سرمربی و سرپرست تیم راه آهن از زمین مسابقه اخراج شدند ضمن اینکه در دقیقه 80 کامیابی نیا بازیکن راه آهن به دلیل تکل خشن بر روی نادر احمدی اخراج شد.