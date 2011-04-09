تارتار به بازیکنانش اخلاق و تربیت بیاموزد/ دیروز دایی را زدند امروز مدیرروستا را!

عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی پاس همدان - راه آهن شهرری از حساسیت بالایی برخوردار بود. از آنجائیکه پاس و راه آهن در جدول رده بندی فاصله امتیازی خیلی کمی باهم داشتند و تیم برنده می توانست از حریف خود در جدول پیشی بگیرد دو تیم به ویژه تیم پاس همدان با انگیزه پیروزی وارد زمین شدند.

وی با اشاره به اینکه احساس می کرده دیدار پاس - راه‌آهن یک بازی سنگین و پرتنش باشد، افزود: قضاوت این بازی برعهده آقای رفیعی بود که از داوران باتجربه و خوب فوتبال ایران است. این داور در 6 دقیقه ابتدایی مسابقه به دو بازیکن کلیدی و به اصطلاح فوتبالی‌ها "درگیرشونده" ما دو کارت زرد نشان داد و با این دو کارت عملا کمر تیم پاس را شکست و باعث شد تا تیم ما از دقیقه 6 به بعد با احتیاط و استرس بازی کند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: بازی در نیمه دوم روند معمولی خود را طی می کرد تا اینکه آقای رفیعی به سود تیم راه آهن اعلام پنالتی کرد. من از صبح امروز شنبه سه بار فیلم آن صحنه از بازی که داور رای به پنالتی به سود تیم راه آهن داد را مورد بازبینی قرار داده‌ام، باور کنید هنوز نفهمیدم داور چرا و چگونه رای به پنالتی به سود راه آهن داد. با این حال ما به رای داور گردن نهادیم و پذیرفتیم که تصمیم با داور است و بدون اعتراض بازی را ادامه دادیم. خوشبختانه این پنالتی گل نشد تا حق تیم پاس ضایع نشود.

رمضانی خاطرنشان کرد: شرایط بازی به گونه‌ای پیش رفت که داور برای مسابقه هفت دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد. در زمان‌های تلف شده فرهاد خیرخواه در محوطه جریمه تیم راه آهن پابه توپ بود که یکی از بازیکنان این تیم با خطای مسلم پنالتی او را متوقف کرد. متاسفانه این حادثه از چشم داور دور ماند اما کمک داور اعلام پنالتی کرد که در نهایت داور رای کمکش را پذیرفت و تیم ما به یک ضربه پنالتی رسید.

وی افزود: من به اینکه آن صحنه پنالتی بود یا نبود کاری ندارم. متاسفانه بعد از اعلام پنالتی از سوی داور در اتفاقی نادر تمامی مربیان و بازیکنان تیم راه آهن که روی نیمکت نشسته بودند و بازیکنان این تیم به سوی داور هجوم آوردند و خیلی از حرمت‌ها را زیر سئوال بردند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان در واکنش به اظهارات مهدی تارتار که عنوان کرده بود "پاسی‌ها بهتر است در زمین مسابقه به دنبال نتیجه باشند"، گفت: این حرف آقای تارتار بار حقوقی دارد و باشگاه پاس قطعا از این مربی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت خواهد کرد. اگر کمیته انضباطی به شکایت ما رسیدگی نکند، این حق را برای خود قائلیم که از مراجع ذیصلاح قضایی موضوع را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: باشگاه پاس، باشگاهی است که 55 سال قدمت دارد و هر کسی نباید به خود این حق را بدهند که در مورد باشگاه پاس اظهارنظر کند. باشگاه پاس باشگاهی اخلاق مدار است و در فوتبال ایران برای خود مکتب و اعتبار دارد به همین خاطر شکایت از سرمربی تیم راه آهن را با جدیت دنبال می کنیم تا اعتبار باشگاه پاس زیر سئوال نرود.

رمضانی خاطرنشان کرد: آقای تارتار بهتر است به جای پرداختن به حواشی اخلاق و تربیت را به بازیکنان خود بیاموزد. جایگاه سرمربی نه در فوتبال ایران بلکه در همه جای دنیا جایگاه معلمی است و باید برای این جایگاه حرمت قائل شد. متاسفانه دیروز سه بازیکن تیم راه آهن به نام‌های آقایی، نورمحمدی و رحیمی حرمت‌ها را شکسته و به سمت سرمربی تیم ما حمله ور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این حرکت بازیکنان راه آهن اوج بی پروایی و بی تربیتی بود و انتظار دارم کمیته انضباطی ضمن بازبینی فیلم دیدار پاس - راه آهن با افراد متخلف بشدت برخورد کند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان افزود: دیروز علی دایی را کتک زدند و با یک آشتی کنان همه چیز را تمام شده فرض کردند و روز جمعه نوبت به مدیرروستا رسید تا کتک بخورد. خدا رحم کند نمی دانم فردا نوبت کیست!

"ماندن در لیگ برتر به چه قیمتی؟"، وی با طرح این جمله خطاب به مسئولان باشگاه راه آهن گفت: ماندن در لیگ برتر به قیمیت هتاکی و توهین به سرمربی تیم حریف و کتک زدن او می ارزد؟! متاسفانه سرمربی تیم راه آهن که در مورد ما اظهارنظر کرده است، خودش در تمرینات هفته گذشته برای تحریک بازیکنان راه‌آهن علیه ما حرف‌هایی را بر زبان آورده است که طرح آن به هیچ عنوان درست نیست.

وی افزود: از باشگاه قدیمی و باسابقه راه آهن انتظار چنین برخوردهایی را نداشتم. متاسفانه امروز افرادی به صندلی مربیگری این تیم تکیه زده‌اند که در حدو اندازه‌های این تیم با ریشه نیستند.

سرپرست تیم پاس همدان خاطرنشان کرد: رفتار بازیکنان راه آهن آنقدر زشت بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت آنها را داشت. اما با وساطت مسئولان باشگاه پاس و آقای مدیرروستا این بازیکنان آزاد شدند و شب را در کلانتری نگذراندند، چرا که ما اعتقاد داریم مشکل فوتبالی‌ها باید بین خودشان حل نشود نه در دادگاه و کلانتری!

دیدار تیم های فوتبال پاس همدان و راه آهن شهرری در هفته بیست و نهم لیگ برتر عصر جمعه در همدان برگزار شد که قضاوت محمود رفیعی با اعتراض کادر فنی دو تیم همراه بود و در نهایت در دقایق وقت اضافه اعلام یک ضربه پنالتی به سود پاس که منجر به پیروزی این تیم شد، اوضاع را متشنج کرد.