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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا-چین/

اولین گروه کاروان وزنه‌برداری ایران راهی چین شد

اولین گروه کاروان وزنه‌برداری ایران راهی چین شد

اولین گروه کاروان وزنه‌برداری ایران برای حضور در چهل و یکمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا جمعه شب تهران را به مقصد شهر تانگ لینگ چین ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه متشکل از کوروش باقری، سرمربی تم ملی وزنه برداری، مجید عسکری وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و مرتضی رضاییان، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان است که ساعت 45/22 جمعه شب تهران را به مقصد دوبی ترک کرد.

این نفرات صبح امروز از طریق دوبی عازم پکن شدند و امشب به شهر تانگ لینگ محل برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا خواهند رسید.

گروه دوم کاروان وزنه برداری ایران متشکل از حسین رضازاده، رئیس فدراسیون، 6 ملی پوش وزنه برداری، فریدون غزالیان مربی تیم و همینطور داراب ریاحی یکشنبه شب به کشور چین سفر خواهند کرد.

چهل و یکمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز چهارشنبه 24 فروردین ماه در شهر تانگ لینگ آغاز می شود و تا 28 فروردین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1284324

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