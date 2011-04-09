به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه متشکل از کوروش باقری، سرمربی تم ملی وزنه برداری، مجید عسکری وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم و مرتضی رضاییان، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان است که ساعت 45/22 جمعه شب تهران را به مقصد دوبی ترک کرد.

این نفرات صبح امروز از طریق دوبی عازم پکن شدند و امشب به شهر تانگ لینگ محل برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا خواهند رسید.



گروه دوم کاروان وزنه برداری ایران متشکل از حسین رضازاده، رئیس فدراسیون، 6 ملی پوش وزنه برداری، فریدون غزالیان مربی تیم و همینطور داراب ریاحی یکشنبه شب به کشور چین سفر خواهند کرد.



چهل و یکمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز چهارشنبه 24 فروردین ماه در شهر تانگ لینگ آغاز می شود و تا 28 فروردین ادامه خواهد داشت.