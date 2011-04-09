10 هزار و 817 اثر در چهارمین جشنواره کتاب دین ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید توسلی با اعلام این خبر گفت: چهارمین جشنواره "کتاب دین و پژوهشهای برتر" با موضوعات کلی "علوم قرآن و حدیث"، "تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی"، "فقه و حقوق اسلامی"، "فلسفه، کلام، عرفان و اخلاق اسلامی"، "دین و علوم اسلامی"، "ادبیات داستانی و رمان" و "کتابهای کودک و نوجوان" برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تعداد کتابهای ارزیابی شده در چهارمین جشنواره نسبت به دوره قبل بطور تقریب 2 برابر شده است، گفت: در گروه علوم قرآن و حدیث 1178 کتاب و 30 پژوهش، در گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی 1673 کتاب و 13 پژوهش، در گروه فقه و حقوق اسلامی 704 کتاب و 11 پژوهش، در گروه فلسفه، کلام، عرفان و اخلاق اسلامی 1446 کتاب و 5 پژوهش، در گروه دین و علوم اسلامی 1264 کتاب و 5 پژوهش، در گروه ادبیات داستانی و رمان 1664 کتاب و در گروه کتابهای کودک و نوجوان 2888 کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

توسلی همچنین تصریح کرد: تا اواخر فروردین تمام آثار برتر و شایسته تقدیر توسط گروه‌های داوری مشخص می‌شوند.

موضوع ادبیات داستانی و رمان و کتابهای کودک و نوجوان پیش از این در جشنواره‌های کتاب دین مطرح نشده بود.

این جشنواره هر دو سال یک بار به همت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

جشنواره چهارم، اردیبهشت امسال برگزار می شود.