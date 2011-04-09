ورزش را باید در آموزش و پرورش نهادینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ سلامت که صبح روز شنبه در مدرسه هاجر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که دانش آموزان ورزش را به عنوان یکی از امور اجتناب ناپذیر در زندگی خود بدانند چرا که ورزش برای سلامت روح و جسم، مطلوب است و یکی از امور مهم در جامعه تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه وظیفه آموزش و پرورش نهادینه کردن امور مهم در جامعه است، گفت: این امر از طریق دانش آموزان در مدارس باید دنبال شود و موضوعاتی مانند بهداشت، سلامت، ورزش و محیط زیست از مهمترین آنها هستند.

در پایان این مراسم وزیر آموزش و پرورش، با قدردانی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه هاجر منطقه 7 تهران برای توسعه ورزش در میان دانش آموزان، به هر یک از دانش آموزان این مدرسه یک دست گرمکن ورزشی اهدا کرد.

