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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

حاجی بابایی:

ورزش را باید در آموزش و پرورش نهادینه کرد

ورزش را باید در آموزش و پرورش نهادینه کرد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ریشه بیماری‌های مختلف جامعه، نهادینه نشدن ورزش به ویژه در مدارس است گفت: باید ورزش را در بین دانش آموزان نهادینه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ سلامت که صبح روز شنبه در مدرسه هاجر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که دانش آموزان ورزش را به عنوان یکی از امور اجتناب ناپذیر در زندگی خود بدانند چرا که ورزش برای سلامت روح و جسم، مطلوب است و یکی از امور مهم در جامعه تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه وظیفه آموزش و پرورش نهادینه کردن امور مهم در جامعه است، گفت: این امر از طریق دانش آموزان در مدارس باید دنبال شود و موضوعاتی مانند بهداشت، سلامت، ورزش و محیط زیست از مهمترین آنها هستند.

در پایان این مراسم وزیر آموزش و پرورش، با  قدردانی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه هاجر منطقه 7 تهران برای توسعه ورزش در میان دانش آموزان، به هر یک از دانش آموزان این مدرسه یک دست گرمکن ورزشی اهدا کرد.
 

کد مطلب 1284328

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