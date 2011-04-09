  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

به دنبال اتفاقات روز جمعه؛

باشگاه پاس همدان از مهدی تارتار شکایت می‌کند

باشگاه پاس همدان از مهدی تارتار شکایت می‌کند

اظهارات سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در مورد حوادث و اتفاقات دیدار این تیم برابر پاس مسئولان باشگاه همدانی را برآن داشته تا از وی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در پایان دیدار این تیم برابر پاس که عصر جمعه در قدس همدان برگزار شد، عنوان کرده بود، "پاسی‌ها بهتر است در زمین مسابقه به دنبال نتیجه باشند".

اظهارات مهدی تارتار موجب رنجش خاطر مسئولان باشگاه پاس همدان شده تا جائیکه آنها تصمیم به شکایت از سرمربی راه آهن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گرفته‌اند.

عبدالحمید رمضانی، سرپرست تیم فوتبال پاس همدان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حرفی که آقای تارتار در مورد باشگاه پاس همدان برزبان آورده است بار حقوقی دارد و ما حتما از ایشان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت خواهیم کرد و اگر کمیته انضباطی به این مورد رسیدگی نکند، این حق را برای خود قائلیم که از طریق مراجع ذیصلاح قضایی موضوع را پیگیری کنیم.

کد مطلب 1284330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها