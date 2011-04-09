به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در پایان دیدار این تیم برابر پاس که عصر جمعه در قدس همدان برگزار شد، عنوان کرده بود، "پاسی‌ها بهتر است در زمین مسابقه به دنبال نتیجه باشند".

اظهارات مهدی تارتار موجب رنجش خاطر مسئولان باشگاه پاس همدان شده تا جائیکه آنها تصمیم به شکایت از سرمربی راه آهن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گرفته‌اند.

عبدالحمید رمضانی، سرپرست تیم فوتبال پاس همدان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حرفی که آقای تارتار در مورد باشگاه پاس همدان برزبان آورده است بار حقوقی دارد و ما حتما از ایشان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت خواهیم کرد و اگر کمیته انضباطی به این مورد رسیدگی نکند، این حق را برای خود قائلیم که از طریق مراجع ذیصلاح قضایی موضوع را پیگیری کنیم.