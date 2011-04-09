حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار رفت مقابل کاله و شکستی که تیمش در این بازی متحمل شد اشاره کرد و اظهار داشت: بازی دور رفت را خیلی خوب و پایاپای برگزار کردیم اما باختیم چون در پوئن‎های حساس و سرنوشت‎ساز امتیازات مفتی را از دست دادیم.

وی تصریح کرد: برای بازی برگشت با سبک و سیاقی مانند بازی رفت به میدان می‌رویم. با این تفاوت که بازیکنان باید تمرکز بیشتری داشته باشند تا دیگر فرصت و امتیازی را به راحتی از دست ندهند. ضمن اینکه باید در نواختن سرویس هدفمندتر عمل کنند.

سرمربی تیم والیبال داماش گیلان از عمکرد کلی تیمش در دیدار رفت مرحله پلی‌آف مقابل کاله رضایت داشت، ادامه داد: در آن بازی توپ‌گیری بازیکنان بدون ایران بود. در دفاع هم بد نبودند اما باید در بازی برگشت دفاع محکمتری داشته باشند. ضمن اینکه در سرویس باید خیلی بهتر عمل کنند تا پیروز میدان باشند.

معدنی ضمن بیان اینکه تلاش تیمش صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است، یادآور شد: تلاش می‌کنیم تا کارمان در این مرحله از رقابت‌ها به دیدار سوم کشیده شود. چون نمی‌خواهیم دیدارمان مقابل کاله با برگزاری بازی دوم تمام شود.

وی در پاسخ به این سوال که "چرا داماش دیدارهای خود مقابل کاله را واگذار می‌کند و آیا این ناکامیها بر اساس یک عادت رقم می‌خورد؟"، خاطرنشان کرد: البته در دیدار نخست مرحله پلی‌آف فصل گذشته بازی ها این ما بودیم که کاله را شکست دادیم اما از آن به بعد نتیجه دیدارها را واگذار کردیم. البته این شکست‌ها بر اساس عادت هم رقم نخورده است.آملی‌ها پیروز بودند چون بهتر بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت دو تیم داماش و کاله در مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه در سالن کارگران رشت برگزار خواهد شد. داماش در دیدار رفت با نتیجه صفر بر 3 متحمل شکست شد.