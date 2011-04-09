برپایی ایستگاههای سلامت در بوستانهای شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب افزود: ایستگاههای سلامت با هدف ترویج فرهنگ سلامت و پیشگیری از بیماریها در سطح اغلب بوستانهای منطقه برپا می شوند.

وی با اعلام اینکه ایستگاههای سلامت از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر در خدمت شهروندان هستند، گفت: ایستگاههای سلامت در بوستانهای فدک، یاسمن، تسلیحات، تابان، گلچین، شقایق، گل مریم و خانه سلامت هفت حوض برپا شده اند.

شادالوئی همچنین از برگزاری دو همایش تحت عنوان "سلامت و راهکارهای درمان چاقی" طی روزهای 21 و 24 فروردین ماه جاری در خانه فرهنگ فدک خبر داد و افزود: برپایی کلاسهای آموزشی "ورزش و اثر ان بر زندگی روان کودکان" ، "شادزیستن و دوری از افسردگی"، "تاثیر خوراکیها بر زیبایی" و "دیابت و عوارض آن" در خانه های سلامت سطح منطقه از دیگر برنامه هایی است که در هفته سلامت برگزار می شود.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر اینکه برنامه های هفته سلامت در خانه های سلامت هفت حوض، دردشت، وحیدیه، مجیدیه، اشکر غربی و تهرانپارس برپا می شود، تصریح کرد: تلاش می کنیم با برگزاری این قبیل برنامه ها و کلاسهای آموزشی در سطح منطقه، سهم کوچکی در ارتقای سلامت شهروندان داشته باشیم.