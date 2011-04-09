به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای ویژه اهالی رسانه و مطبوعات نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" به کارگردانی روح الله جعفری دوشنبه 22 فروردین، ساعت 20 در تالار سایه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

پس از اجرا، نمایش با حضور تماشاگران و اهالی رسانه نقد و بررسی می‌شود. نمایش"تماشاچی محکوم به اعدام"اثرماتئی ویسنی یک با بازی فرزین صابونی، سیروس همتی، الهام کردا، مجید رحمتی، نازگل نادریان، هدا ناصح، طوفان مهردادیان، امیر جنانی، رضا بهرامی، شیرین اسماعیلی، آیدا صادقی و روح الله جعفری تا پایان فروردین‌ماه روی صحنه است.

داستان این نمایش درباره دادگاهی است که درآن عدالت به مسلخ می‌رود و یک تماشاچی تئاتر بدون هیچ مدرک و دلیل مبرهن محکوم به اعدام می‌شود.