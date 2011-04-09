30 هزار دانش آموز کردستانی در طرح گفتمانهای دینی شرکت کردند

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 30 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در طرح ملی گفتمان های دینی که با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و سازمان آموزش و پرورش کردستان برگزار می شود، شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای اهداف و برنامه های کاری خود اقدام به برگزاری طرح گفتمان های دینی می کند که خوشبختانه این طرح در استان کردستان با موفقیت هر چه تمامتر در سال گذشته برگزار شد که با استقبال بسیار خوب دانش آموزان مواجه شد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری گفتمانهای دینی عنوان کرد: هدف از برگزاری گفتمان های دینی در استان کردستان توسعه و تعمیق باورهای دینی در میان نسل جوان و خانواده های آنها است که در این راستا باید مشارکت و همراهی تمامی اقشار مردم را برای پربارتر کردن برگزاری این گفتمان های دینی جلب کرد .

حجت الاسلام مصائبی افزود: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن لازم است که با ایجاد روشنفکری در جوانان و خانواده ها، آنها را مسلح به سلاح آگاهی و دانش در راه مبارزه با این هجمه فرهنگی کنیم که بهره گرفتن از آموزه های دینی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی در پایان گفت: در سال گذشته یک هزار گفتمان دینی در سطح مدارس استان کردستان اجرا شده و علاوه بر دانش آموزان والدین آنها نیز از این برنامه استفاده کرده اند.