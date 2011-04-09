3000 تولید کننده ابریشم در گلستان ساماندهی شدند

کیومرث ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای حمایت از پرورش دهندگان کرم ابریشم، این صنعت کهن، نمایندگی شرکت ابریشم ایران مستقر در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مینودشت در نظر دارد از روز 25 فروردین ماه سال جاری تعداد سه هزار جعبه تخم نوغان را با قیمت هر جعبه 75 هزار ریال به فروش برساند.

وی اظهار داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی مینودشت و یا عاملان فروش در شهرستانهای کلاله، آزادشهر و رامیان، تعداد جعبه تخم نوغان مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پس از پایان کار، پیله تر خود را به این شرکت به قیمت مصوب شورای اقتصاد تحویل دهند.

ناظمی گفت: تولیدکنندگان می توانند جهت بالا بردن راندمان تولید خود از توصیه های کارشناسان استفاده کنند.

وی یادآورشد: انتظار می رود که از این تعداد جعبه تخم نوغان حدود 110 تن پیله تر تولید شود.