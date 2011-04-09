  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

3000 تولید کننده ابریشم در گلستان ساماندهی شدند

3000 تولید کننده ابریشم در گلستان ساماندهی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول شرکت ابریشم ایران در گلستان گفت: سه هزار پرورش دهنده ابریشم در استان شناسایی و ساماندهی شده است.

کیومرث ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای حمایت از پرورش دهندگان کرم ابریشم، این صنعت کهن، نمایندگی شرکت ابریشم ایران مستقر در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مینودشت در نظر دارد از روز 25 فروردین ماه سال جاری تعداد سه هزار جعبه تخم نوغان را با قیمت هر جعبه 75 هزار ریال به فروش برساند.

 وی اظهار داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی مینودشت و یا عاملان فروش در شهرستانهای کلاله، آزادشهر و رامیان، تعداد جعبه تخم نوغان مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پس از پایان کار، پیله تر خود را به این شرکت به قیمت مصوب شورای اقتصاد تحویل دهند. 

ناظمی گفت: تولیدکنندگان می توانند جهت بالا بردن راندمان تولید خود از توصیه های کارشناسان استفاده کنند.

وی یادآورشد: انتظار می رود که از این تعداد جعبه تخم نوغان حدود 110 تن پیله تر تولید شود.
کد مطلب 1284338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها