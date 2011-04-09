حملات موشکی آمریکا راه مبارزه با تروریسم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "نواز شریف" روز گذشته ضمن ابراز مخالفت خود با حملات موشکی آمریکا در مناطق قبیله نشین پاکستان گفت: مردم پاکستان مخالف چنین حملاتی هستند که میراث حکومت پرویز مشرف است و حاکمیت کشور را تضعیف می کند و تنها باعث کشته شدن غیرنظامیان می شود.

وی تاکید کرد: کشته شدن حتی یک پاکستانی غیرقابل تحمل است و افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات موشکی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است.

هر چند حملات موشکی آمریکا در مناطق قبیله نشین پاکستان در ابتدا به صورت موردی و با هدف از بین بردن اعضای شبکه تروریستی القاعده آغاز شد، اما طی ماههای اخیر سمت وسوی دیگری یافته و به برنامه ای دائمی تبدیل شده است.