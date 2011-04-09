نمایشگاه کتاب سیار در روستاهای اندیمشک برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اندیمشک، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک با همکاری انتشارات مسجد جمکران و همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تعالیم بلند آسمانی و تکریم جایگاه رفیع علم، کتاب و دانش اندوزی در ادامه فعالیتهای فرهنگی خود در پیشبرد نهضت کتاب خوانی، نمایشگاه کتاب سیار را از 15 فروردین الی 14 اردیبهشت 90 در 10 روستای بخش مرکزی و 43 روستای بخش الوار گرمسیری از 15 فروردین الی 14 اردیبهشت 90 برپا کرد.

نمایشگاه مذکور که به صورت اتوبوس در 53 روستا به حرکت در می آید، حامل بیش از هزار عنوان کتاب فرهنگی و مذهبی است که با 40 درصد تخفیف به فروش می رسد.



طبق هماهنگی های این اداره و انتشارات مذکور، مجریان این نمایشگاه در هر روستا یک بسته فرهنگی به ارزش 30 هزار تومان به کانونهای فرهنگی هنری، مدارس و یا پایگاه های مقاومت بسیج اهدا می کنند.



اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک در هر یک از روستاهای مذکور یک رابط از میان فعالان کانونهای فرهنگی هنری و یا دهیاران روستا برای پیشبرد بهتر این فعالیت مشخص کرده است.

