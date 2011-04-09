"شیش و بش" در انتظار پروانه نمایش

محمد شایسته مجری طرح این فیلم سینمایی گفت: مایل بودیم "شیش و بش" نوروز 90 روی پرده برود اما شرایط اکران عمومی برای فیلم فراهم نشد، امیدوارم با دریافت پروانه نمایش فیلم را در فضایی مناسب اکران عمومی کنیم، با دریافت پروانه نمایش بلافاصله فیلم را اکران می‌کنیم.

"شیش و بش" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسم‌خانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمن گودرزی ساخته شد.



محمدرضا گلزار، امین حیایی، آنا نعمتی، بیتا فرهی، میرطاهر مظلومی، شهنام شهابی، تانیاجوهری و رضا رشیدپور بازیگران اصلی "شیش و بش" هستند. مرتضی شایسته تهیه‌کننده فیلم است.