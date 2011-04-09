راهیابی 25 اثر به مرحله نهایی جشنواره کتاب خلیج فارس/ جزئیات بخش جنبی

سمیه قاصدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محورهای جشنواره و روند جمع‌آوری آثار و نیز داوری آنها گفت: در این جشنواره تمامی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی که از سل 1357 تاکنون و با موضوع خلیج فارس منتشر شده‌اند، در چهار حوزه تاریخ (عمومی، سیاسی) خلیج فارس و قیام‌های ضد استعماری در منطقه، اسناد و مدارک و سفرنامه‌ها، جغرافیای خلیج فارس (اسناد و نقشه‌ها) و ادبیات (داستان و شعر) با موضوع خلیج فارس داوری شدند.

وی با ارائه اطلاعات تفکیکی از کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مربوط به هر حوزه افزود: مجموعاً 3720 کتاب را شناسایی کردیم که 2357 اثر مربوط به حوزه تاریخ، 197 اثر مربوط به حوزه جغرافیا، 240 اثر مربوط به حوزه ادبیات و فرهنگ‌های عامه و 718 اثر هم مربوط به سایر موارد از جمله موضوعات زیست محیطی مربوط می‌شد که در حوزه داوری ما جای نمی‌گرفت.

دبیر اجرایی این جشنواره ادامه داد: پس از داوری‌های اولیه 152 اثر به مرحله دوم و پس از داوری‌های این مرحله 42 کتاب به مرحله سوم و در نهایت 22 اثر به نهایی داوری راه یافتند که از این میان 8 کتاب مربوط به حوزه تاریخ، 7 کتاب مربوط به حوزه جغرافیا و 7 کتاب هم مربوط به حوزه داستان و شعر بود.

قاصدی همچنین درباره بخش پایان‌نامه نخستین جشنواره کتاب خلیج فارس گفت: در این بخش نیز مجموعاً 692 اثر شناسایی شد که 658 اثر مربوط به حوزه تاریخ و علوم سیاسی، 7 اثر مربوط به حوزه جغرافیا، 12 اثر مربوط به حوزه داستان و شعر و 15 اثر هم به سایر موارد از جمله موضوعات زیست محیطی مربوط می‌شد که در حوزه داوری ما جای نمی‌گرفت.

وی اضافه کرد: در حوزه پایان‌نامه‌ها داوری‌ها در پنج مرحله انجام شد و در نهایت 3 پایان‌نامه به مرحله نهایی راه یافت.

دبیر اجرایی جشنواره ملی کتاب خلیج فارس با بیان اینکه کار داوری نخستین دوره این جشنواره توسط 12 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور و به دبیری علمی حبیب‌الله اسماعیلی انجام شده است، تاکید کرد: تا پایان هفته جاری نفرات برگزیده و شایسته تقدیر جشنواره مشخص خواهند شد.

قاصدی از اهدای 30 سکه بهار آزادی به نفرات برگزیده و و 10 سکه بهار آزادی به نفرات شایسته تقدیر در جشنواره ملی کتاب خلیج فارس خبر داد و همچنین به بخش جنبی این جشنواره اشاره کرد و گفت: ما در این بخش از 2 تن از پیشکسوتانی که بیشترین و مهمترین آثار را در زمینه خلیج فارس منتشر کرده‌اند، تقدیر خواهیم کرد.

به گفته دبیر نخستین جشنواره ملی کتاب خلیج فارس این جشنواره به دلیل برگزاری چندین مراسم در روز ملی خلیج فارس (10 اردیبهشت) کمی زودتر از این زمان (3 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

وی در این باره گفت: جشنواره کتاب ملی خلیج فارس با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ساعت 20 روز شنبه (3 اردیبهشت) در یکی از تالارهای شهر بندرعباس و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان این عرصه برگزار می‌شود.