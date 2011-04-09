بهره برداری از اولین پتروپالایشگاه نفتی/ آغاز تولید زودهنگام گاز از 4 فاز

محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری در طرحهای بالادستی و پائین دستی صنعت نفت در سال جهاد اقتصادی با بیان اینکه امسال در مجموع برای سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری در صنعت نفت برنامه ریزی شده است، گفت: بر این اساس برای توسعه و ساخت فازهای میدان مشترک پارس جنوبی به بیش از 16 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت از سرمایه گذاری 6 میلیارد و 200 میلیون دلاری برای نگهداشت ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی خبر داد و افزود: همچنین امسال به منظور توسعه میادین مشترک و مرزی نفت و گاز کشور به حدود 18 میلییارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است.

دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با اعلام اینکه بخشی از این سرمایه گذاری های در قالب بودجه سال 1390 تامین و به طرحها تزریق خواهد شد، بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه های اولویت دار صنعت گاز در سالجاری افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به 700 میلیون متر مکعب در روز است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در سالجاری ظرفیت تولید گاز از چاههای دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی به 50 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد، اظهار داشت: سالجاری بهره برداری و تولید زودهنگام گاز از چهار فاز این میدان مشترک گازی اغاز می شود.

بهره برداری از اولین پتروپالایشگاه نفت ایران

وی در خصوص مهمترین طرحهای اولویت دار صنعت نفت در سالجاری از تکمیل طرحهای بنزین ‌سازی و بهینه ‌سازی پالایشگاههای نفت تهران، آبادان، اصفهان و تبریز در سال 90 خبر داد و یادآور شد: افزایش ظرفیت پالایشی به یکصد هزار بشکه در پالایشگاه‌های شازند ولاوان در دستور کار قرار دارد.

خجسته مهر با تاکید بر اینکه برای اولین بار امسال با بهره‌برداری از برج تفکیک اصلی واحد (RFCC) و RCB اولین پتروپالایشگاه ایران راه اندازی می شود، اظهار داشت: در مجموع در سال جهاد اقتصادی سرمایه‌گذاری 2.9 میلیارد دلاری در طرحهای پالایشی، خطوط لوله و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فاینانس و تسهیلات در اولیت قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اعلام اینکه پیش‌بینی می شود امسال حدود 1.9 میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی در صنعت پالایش نفت کشور جذب شود، تصریح کرد: از سوی دیگر آغاز تولید و توزیع تدریجی فرآورده‌های نفتی با استانداردهای یورو چهار و پنج اتحادیه اروپایی از دیگر برنامه‌های صنعت نفت به شمار می رود.

به گفته دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت ارتقای 20 درصدی سهم ایران از تجارت بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتیها) در سال 1390 از دیگر طرحهای اولویت دار صنعت نفت خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش ظرفیت مخازن ذخیره سازی فرآورده های مختلف نفتی از 11.5 به حدود 13 میلیارد لیتر به عنوان یکی دیگر از برنامه های در دست اجرا در سال جهاد اقتصادی یاد کرد و ادامه داد: افزایش وسعت خطوط لوله نفت‌خام، خطوط لوله فرآورده‌های نفتی، اجرای طرحهای انتقال فرآورده نفتی از آبادان، اراک، ری و خطوط نفت‌خام سبزآب، تنگه فنی، اراک و تهران از برنامه های سال90 است.

خجسته‌مهر همچنین از آغاز ساماندهی طرح اسکله بندر صادراتی ماهشهر، تکمیل اجرای طرح انتقال آب رودخانه بهمنشیر به پالایشگاه آبادان، آغاز اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری انرژی واحدهای عملیاتی پالایش در طول سال جاری خبر داد.

هفت طرح جدید پتروشیمی راه اندازی می شود

وی با اشاره به افتتاح حداقل و راه اندازی هفت طرح تولیدی و سرویس‌های جانبی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال جدید بیان کرد: از جمله این طرح‌ها کلروآلکالی و پی.وی.سی پتروشیمی اروند، واحد ان اف سوم پتروشیمی بندر امام، طرح توسعه مجتمع پتروشیمی فجر دو، توسعه سرویسهای جانبی متمرکز (پتروشیمی مبین)، اولفین یازدهم (پتروشیمی کاویان)، فاز اول خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور و پلی اتیلن سنگین کرمانشاه خواهد بود.

دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در خصوص تامین منابع مالی و ارزی طرح‌ها تصریح کرد: این طرح ها شامل ادامه فعالیت جهت تکمیل قراردادهای تجاری طرح ها، عملیاتی‌شدن خط اعتباری مبین، واگذاری سهام 15 شرکت پتروشیمی از طریق شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، تقویت جذب سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح آمایش سرزمین پتروشیمی است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در پایان، خاطر نشان کرد: الزامات اجرایی این طرح‌ها نقدینگی مستمر منابع مالی در کشور است که ما از تمام امکانات موجود در کشور از جمله توان متخصصان داخلی، ایجاد فرآیند کارهای پیمانکاران به شکل کنسرسیوم و همچنین ازکالا و تجهیزات ساخت داخل بهره برداری خواهیم کرد.

وی درباره برنامه‌های اجرایی صنعت گاز نیز توضیح داد: امسال ساخت و تکمیل خط لوله ششم سراسری در مسیرهای اهواز-دهگلان و دهگلان- مرزبازرگان، خط لوله هفتم سراسری در مسیرهای ایرانشهر ـ زاهدان و ایرانشهر- مرز پاکستان، خط بافق در یزد، تعویض بخشی از خط دوم سراسری در مسیر کنگان – فراشبند در دستور کار شرکت ملی گاز قرار دارد.

به گفته خجسته مهر ساخت ایستگاه تقویت فشار گاز دهشیر، اردستان، کاشان، آغاجاری و تاسیس فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام، ایجاد 400 هزار انشعاب مشترک گاز در شهر و روستا، انتقال خطوط گازی دامغان، کیانسر - ساری – نکا و نیز خط انتقال گاز گورزین هم در سال 90 انجام خواهد شد.