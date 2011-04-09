احتمال تجدید نظر در اعزام زائران به عمره مفرده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر گفت: در مجموع بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امسال ۸۰۰ هزار نفر به عمره مشرف خواهند شد که هم اکنون جمع کثیری از زائران مشرف شده و به کشور برگشته اند و برخی نیز در نوبت اعزام قرار دارند.

وی افزود: با توجه به تمهیداتی که سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در نظر گرفته است خوشبختانه تاکنون با مشکل جدی روبه رو نشده ایم و امیدواریم وضعیت به همین صورت سپری شود.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به عدم صدور ویزا از سوی کنسولگری عربستان در مشهد خاطر نشان کرد: در چند روز اخیر کنسولگری های عربستان در مشهد از دادن ویزا به زائران خودداری کرده اند به طوری که صدور ویزا به صورت نامنظم انجام میشود.

حجت الاسلام قاضی عسگر تصریح کرد: مسئولان بعثه مقام رهبری و سازمان حج و زیارت عمل کنسولگری عربستان را نادرست دانسته و معتقدند براساس توافقات صورت گرفته بحث اعزام زائر به کشور عربستان نباید به مسائل سیاسی این کشور دخالت داشته باشد.

وی درباره تفاهمات صورت گرفته بین دو کشور در حوزه اعزام زائر به عمره مفرده خاطر نشان کرد: متقاضیان اعزام به عمره مفرده در ایران از چند سال گذشته ثبت نام کرده اند و براساس قرعه کشی به این سفر اعزام می شوند. براین اساس با اعلام جدول زمان بندی برای اعزام زائران این افراد برنامه ریزی برای سفر خود را انجام داده اند لذا عدم صدور ویزا از سوی کشور عربستان، اعزام زائران را با مشکل جدی مواجه کرده است.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با بیان این مطلب که در صورت ادامه این روند در اعزام زائر به کشور عربستان تجدید نظر خواهیم کرد، اظهار داشت: با توجه به ارتباط صمیمانه زائران ایرانی با سرزمین وحی این کشور نباید در اعزام زائر ایجاد مشکل کند لذا در صورت توسعه عدم صدور ویزا از کنسولگری عربستان به طور قطع در اعزام زائران به این کشور تجدید نظر خواهیم کرد.

حجت الاسلام قاضی عسگر با اشاره به بهبود وضعیت انتقال حجاج از طریق شرکت های هواپیمایی گفت: در حال حاضر با رایزنیهای صورت گرفته تاخیر در پرواز حجاج نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است بر این اساس مشکلات جانبی پیش روی حجاج ایرانی به تدریج در جلسات کارشناسی و برنامه ریزی در بعثه و سازمان حج و زیارت رصد می شود و با مسئولان مربوطه در داخل و خارج کشور هماهنگی های لازم صورت می پذیرد.