فراخوان چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به منظور بزرگداشت یاد و خاطره مدافعان میهن اسلامی، چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر را با هدف معرفی و شناخت ارزش های این حماسه باشکوه و دستیابی به جنبه های نو و دریچه های تازه در رویکرد هنر نمایش به سال های مقاومت به ویژه حماسه آزادسازی خرمشهر سوم تا هشتم خردادماه در خوزستان برگزار می کند.

متقاضیان حضور در دو بخش مسابقه صحنه و مسابقه نمایشنامه نویسی باید به صورت جداگانه مدارک تقاضای حضور در هر بخش را شامل ارسال فرم پر شده تقاضای حضور، یک قطعه عکس با کیفیت از کارگردان و نمایشنامه نویس (به تفکیک در هر بخش)، مجوز کتبی نویسنده برای آثار متقاضی مسابقه صحنه، چکیده اثر در یک صفحه A4 (هر دو بخش) و خلاصه سوابق هنری کارگردان و نویسنده (به تفکیک در هر بخش) را ارئه کنند.



بخشهای این جشنواره شامل مسابقه صحنه، میهمان و مسابقه نمایشنامه نویسی می باشد. همچنین ستاد برگزاری جشنواره در بخش مسابقه صحنه صرفا پذیرای نمایشنامه هایی خواهد بود که تاکنون هیچ اجرایی از آنها (عمومی و جشنواره ای) به صحنه نرفته باشد.



متقاضیان حضور در این بخش باید سه نسخه لوح فشرده اثر خود را به همراه مدارک عمومی مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



به آثار راه یافته به جشنواره کمک هزینه پرداخت خواهد شد. آثار برگزیده جشنواره مورد حمایت ویژه مرکز هنرهای نمایشی در اجرای عمومی قرار می گیرند. بخش میهمان جشنواره شامل نمایش های ایرانی و خارجی که از طریق ستاد انتخاب می شوند، می باشد.



در بخش نمایشنامه نویسی جشنواره، ستاد برگزاری در راستای تولید متون نمایشی با کیفیت در حوزه تئاتر مقاومت این مسابقه را برگزار و آثار منتخب را به چاپ خواهد رساند. متقاضیان حضور در این بخش باید سه نسخه از نمایشنامه خود را به صورت تایپ در محیط WORD به همراه مدارک عمومی مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



آخرین مهلت دریافت آثار این بخش 10 اردیبهشت ماه جاری خواهد بود. به آثار منتخب در این بخش حداکثر تا سقف 20 میلیون ریال در قالب قرارداد نگارش نمایشنامه پرداخت خواهد شد. نمایشنامه های برگزیده این مسابقه در اولویت اجرای جشنواره های بعدی خواهند بود.



آخرین مهلت ارسال آثار 25 فروردین ماه سال جاری و اعلام نتایج بازبینی 10 اردیبهشت ماه 90 است.



نشانی دبیرخانه جشنواره، خوزستان- اهواز- خیابان فلسطین- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان است و علاقمندان می توانند در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره تلفن: 5-3330094-0611 و تلفکس: 3364416-0611 تماس حاصل کنند.