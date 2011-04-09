به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در اولین صبحگاه عمومی ستاد نیروی هوایی در سال 90 با بیان اینکه این نیرو در شرایط کنونی نیز آمادگی خود را در همه جوانب حفظ کرده است، گفت: حفظ آمادگی نیروهای نظامی و از جمله نیروی هوایی موجب خواهد شد تا دشمن نسبت به کیان اسلامی طمع ورزی نکند.

وی افزود: نیروی هوایی در طول هشت سال دفاع مقدس نیز حافظ مرز و کیان کشورهای اسلامی و در زمینه‌های مختلف منشاء خدمات بسیار بوده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به نقش ولایت فقیه در عصر حاضر تأکید کرد: ولایت فقیه در دوران غیبت ادامه دهنده راه امام معصوم (ع) و ایستادگی در برابر ظلم و جور بوده است و ملت ایران اسلامی با پیروی از نهضت حسینی به راه خود ادامه داده و انقلاب اسلامی ایران نیز از ثمرات عاشورا بوده و به عنوان نهضتی در راستای مقابله با زورگویان به وقوع پیوسته است.

شاه‌صفی در ادامه سخنان خود با اشاره به بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام راحل اظهار داشت: امام بیانات ارزشمندی در مورد نیروی هوایی دادند و نیروی هوایی را یک نیروی ارزشی برشمردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان در خصوص موضوع آینده‌نگری در این نیرو نیز تصریح کرد: برنامه‌های جامع و وسیعی در این خصوص تدوین شده و مشغول کار بر روی آن هستیم که طی آن نیروی هوایی به عنوان هوای به عنوان یک نیروی راهبردی معرفی شده است.