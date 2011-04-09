باران بهاری ایلام را از شر غبار نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، باران گرد و غبار را از چهره آسمان ایلام زدود .

بارش باران در استان ایلام که از دیروز آغاز شد، گرد و غباری را که 2 روز مهمان ناخوانده ایلامیها بود، محو کرد و چهره زیبای بهاری به این استان بخشید .



‌ گرد و غبار علاوه بر مختل کردن زندگی عادی مردم در شهرهای مختلف، موجب لغو پروازها و تعطیلی مدارس و ادارات برخی شهرستانها شده بود.



بگفته کارشناسان هواشناسی در پی بارندگی های دیروز و تلطیف هوا، دید افقی در شهرهای ایلام و مهران به 10 کیلومتر افزایش یافته است .



دو روز گذشته شدت گرد و غبار به حدی بود که دید افقی در شهرهای ایلام و مهران به 100 متر کاهش یافت .