باران بهاری ایلام را از شر غبار نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، باران گرد و غبار را از چهره آسمان ایلام زدود.
بارش باران در استان ایلام که از دیروز آغاز شد، گرد و غباری را که 2 روز مهمان ناخوانده ایلامیها بود، محو کرد و چهره زیبای بهاری به این استان بخشید.
گرد و غبار علاوه بر مختل کردن زندگی عادی مردم در شهرهای مختلف، موجب لغو پروازها و تعطیلی مدارس و ادارات برخی شهرستانها شده بود.
بگفته کارشناسان هواشناسی در پی بارندگی های دیروز و تلطیف هوا، دید افقی در شهرهای ایلام و مهران به 10 کیلومتر افزایش یافته است.
دو روز گذشته شدت گرد و غبار به حدی بود که دید افقی در شهرهای ایلام و مهران به 100 متر کاهش یافت.
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