وزیران نیرو، دفاع و خارجه به کمیسیون امنیت ملی می روند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی را روز یکشنبه در دستور کار دارد.

این کمیسیون روز سه شنبه از وزیر نیرو دعوت کرده تا برای پاسخ به سئوال احمد علی کیخا نماینده زابل، زهک و هیرمند در جلسه این کمیسیون حضور یابد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز برای پاسخ گویی به سئوال مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنار همین روز به کمیسیون امنیت ملی می رود.

علی اکبر صالحی وزیر خارجه نیز سه شنبه برای پاسخ به سئوال سیروس برنا بلداچی نماینده بروجن، سئوال مشترک یونس اسدی و وکیل سپه اجیرلو به ترتیب نمایندگان مشکین شهر و پارس آباد و بیله سوار، دو سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و مهدی شهر ،ذ سئوال احمد علی کیخا نماینده زابل و زهک و هیرمند ، دو سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام ، سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و سئوال مشترک یوسف نجفی و احد خیری نمایندگان مراغه و عجب شیر، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر می شود.

بررسی آخرین اخبار و تحولات اردن با حضور مسئولان اجرایی کشور نیز در دستور کار کارگروه روابط خارجی مجلس در روز یکشنبه است.