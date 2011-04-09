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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

در هفته جاری/

وزیران نیرو، دفاع و خارجه به کمیسیون امنیت ملی می روند

وزیران نیرو، دفاع و خارجه به کمیسیون امنیت ملی می روند

مجید نامجو، احمد وحیدی و علی اکبر صالحی وزیران نیرو، دفاع و خارجه برای پاسخ به سئوال تعدادی از نمایندگان هفته جاری در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی را روز یکشنبه در دستور کار دارد.

این کمیسیون روز سه شنبه از وزیر نیرو دعوت کرده تا برای پاسخ به سئوال احمد علی کیخا نماینده زابل، زهک و هیرمند در جلسه این کمیسیون حضور یابد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز برای پاسخ گویی به سئوال مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنار همین روز به کمیسیون امنیت ملی می رود.

علی اکبر صالحی وزیر خارجه نیز سه شنبه برای پاسخ به سئوال سیروس برنا بلداچی نماینده بروجن، سئوال مشترک یونس اسدی و وکیل سپه اجیرلو به ترتیب نمایندگان مشکین شهر و پارس آباد و بیله سوار، دو سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و مهدی شهر ،ذ سئوال احمد علی کیخا نماینده زابل و زهک و هیرمند ، دو سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام ، سئوال نادر قاضی  پور نماینده ارومیه و سئوال مشترک یوسف نجفی و احد خیری نمایندگان مراغه و عجب شیر، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر می شود.

بررسی آخرین اخبار و تحولات اردن با حضور مسئولان اجرایی کشور نیز در دستور کار کارگروه روابط خارجی مجلس در روز یکشنبه است.

کد مطلب 1284357

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