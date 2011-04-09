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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

با درخواست کمیسیون کشاورزی؛

سه وزیر برای پاسخگویی درباره یارانه‌ها و صنایع شیر به مجلس می‌روند

سه وزیر برای پاسخگویی درباره یارانه‌ها و صنایع شیر به مجلس می‌روند

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی موضوع شیر یارانه ای، صنایع شیر و نحوه توزیع یارانه ها را با حضور وزیران جهادکشاورزی، صنایع و بازرگانی بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسات این هفته خود موضوع شیر یارانه ای، صنایع شیر و نحوه توزیع یارانه ها را با حضور وزیران جهادکشاورزی، صنایع و بازرگانی و مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، معاون رفاه و هدفمندکردن یارانه ها و نمایندگان اتحادیه دامداران کشور بررسی می کند.

همچنین اعضای این کمیسیون بررسی لایحه جامع خاک را در دستور کار خود قراردادند و هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی گزارشهای رسیده به این هیئت  را بررسی می کند.

بنا بر این گزارش، بحث پیرامون نحوه توسعه بیمه در بخش کشاورزی و استفاده از منابع غیردولتی و همچنین استماع گزارش کارشناسان در هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی از دیگر برنامه های این کمیسیون است.

کد مطلب 1284359

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