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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

ایجاد فرصت های شغلی یکی از مصادیق جهاد اقتصادی است

ایجاد فرصت های شغلی یکی از مصادیق جهاد اقتصادی است

تبریز - خبرگزاری مهر:‌ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایجاد فرصت های شغلی را یکی از مصادیق جهاد اقتصادی دانست.

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، رضا رحمانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: سنگ اندازی در راه ایجاد فرصت های شغلی و شکوفایی اقتصادی یکی از مصداق های ظلم به ملت و جوانان تحصیل کرده و جویای کار است.

رحمانی اظهار داشت: یکی از مصادیق جهاد اقتصادی ایجاد فرصت های شغلی و گشایش در زندگی مردم است که خوشبختانه دولت محترم نیز این موضوع را در سال جاری مد نظر قرار داده است.

وی افزود: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و نیز برنامه های دولت در ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال 1390 باید همه بخش های کشور دست در دست هم در این راستا حرکت کرده و از کارهای حاشیه ای بپرهیزند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس خاطر نشان کرد: بیکاری بلای خانمان سوزی است که رهبر انقلاب با اشراف کامل به آن در سخنانشان به این موضوع تاکید کرده و مسئولان کشور را ملزم به ایجاد اشتغال کردند.

وی با بیان اینکه بیکاری شخصیت و وقار انسان را تهدید می کند، اظهار داشت: استعدادهای فردی انسان هنگام کار کردن شکوفا می شود و باید با توجه به منویات رهبری موانع موجود در راه اشتغالزایی رفع شود.

رحمانی ابراز امیدواری کرد با تلاش های دولت و همکاری مجلس و سایر بخش های دولتی و خصوصی شاهد مجاهدت عظیمی در حوزه اقتصاد کشور بوده و به موضوع اشتغال توجه بیشتری شود. 

کد مطلب 1284362

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