ایجاد فرصت های شغلی یکی از مصادیق جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، رضا رحمانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: سنگ اندازی در راه ایجاد فرصت های شغلی و شکوفایی اقتصادی یکی از مصداق های ظلم به ملت و جوانان تحصیل کرده و جویای کار است .

رحمانی اظهار داشت: یکی از مصادیق جهاد اقتصادی ایجاد فرصت های شغلی و گشایش در زندگی مردم است که خوشبختانه دولت محترم نیز این موضوع را در سال جاری مد نظر قرار داده است .

وی افزود: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و نیز برنامه های دولت در ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال 1390 باید همه بخش های کشور دست در دست هم در این راستا حرکت کرده و از کارهای حاشیه ای بپرهیزند .

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس خاطر نشان کرد: بیکاری بلای خانمان سوزی است که رهبر انقلاب با اشراف کامل به آن در سخنانشان به این موضوع تاکید کرده و مسئولان کشور را ملزم به ایجاد اشتغال کردند .

وی با بیان اینکه بیکاری شخصیت و وقار انسان را تهدید می کند، اظهار داشت: استعدادهای فردی انسان هنگام کار کردن شکوفا می شود و باید با توجه به منویات رهبری موانع موجود در راه اشتغالزایی رفع شود .

رحمانی ابراز امیدواری کرد با تلاش های دولت و همکاری مجلس و سایر بخش های دولتی و خصوصی شاهد مجاهدت عظیمی در حوزه اقتصاد کشور بوده و به موضوع اشتغال توجه بیشتری شود.