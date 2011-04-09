اختلاف 20 تا 500 برابری درآمد پرستاران با پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی در مراسم روز پرستار که عصر جمعه در تالار وزارت کشور برگزار شد، با اعلام اینکه حدود 170 هزار پرستار در بخشهای دولتی و خصوصی مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت دارند، افزود: با این وجود جامعه پرستاری همچنان با مشکلات مهمی مواجه است.

وی با اشاره به تلاش و همکاری وزیر بهداشت برای حل مشکلات جامعه پرستاری، گفت: رفع این مشکلات در حد توان و اختیارات وزارت بهداشت نیست و آنها نیازمند بودجه و حمایت جدی دولت در سطوح بالاتر از وزارتهانه است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری به تبعیض و فاصله حقوق دریافتی پرستاران و پزشکان اشاره کرد و افزود: این اختلاف درآمد بین 20 تا 500 برابر است.

وی افزود: پرستاری هنوز در طرح ملی پزشک خانواده به درستی تعریف نشده است، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرا نشده است.

وی با عنوان این مطلب که 80 درصد خدمات نظام سلامت بر دوش پرستاران است، افزود: متاسفانه نقش پرستاران در سیاستگذاری و تصمیم گیری نظام سلامت تقریبا صفر است. بنابراین، ما خواستار ایجاد معاونت پرستاری در وزارتخانه های بهداشت و رفاه و حضور نمایندگان جامعه پرستاری در شورای عالی سلامت و شورای عالی بیمه هستیم.

میرزابیگی اضافه کرد: با وجود دستور رئیس جمهوری برای استخدام پرستاران و کاهش ساعت کاری آنان، هنوز ساعت کاری پرستاران کاهش نیافته و حتی در مواردی شاهد افزایش ساعت کاری پرستاران هم بوده‌ایم، ‌بنابراین اجرای هر چه سریعتر این قانون را از مسئولان دولت خواستاریم.

وی گفت: خواسته دیگر جامعه پرستاری اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همکاری بیمه‌ها برای اجرای این قانون است که متأسفانه این قانون هم هنوز اجرا نشده است،‌همچنین عضویت پرستاران در هیئت امنای بیمارستانها نیز خواسته دیگر جامعه پرستاری از وزارت بهداشت است که امیدواریم امسال اجرایی شود.