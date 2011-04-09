جواد نوروزبیگی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم هم اکنون به دلیل مسائل شخصی که برای فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری این پروژه به وجود آمد، با اجازه وی و وزیریان کارگردان "یک سطر واقعیت" توسط مصطفی بافرونی دستیار اول محمدی در تهران دنبال میشود.
وی افزود: در حال حاضر فیلمبرداری با حضور مهراوه شریفینیا و حسین یاری در خیابانهای تهران ادامه دارد و با برنامهریزیهای انجام شده تا آخر هفته به پایان میرسد. همچنین مدتی است حسن حسندوست به طور همزمان تدوین فیلم را انجام میدهد.
حسین یاری و رضا ناجی در نمایی از "یک سطر واقعیت"
دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از همایون ارشادی، رضا ناجی، شهرام شکیبا، شیوا خنیاگر و مینا جعفرزاده. "یک سطر واقعیت" ماجرای دشواریهای زندگی یک زوج فرهنگی را به تصویر میکشد.
از عوامل تولید این فیلم میتوان به علی وزیریان کارگردان، مهران ملکوتی صدابردار، فرشته مهدیزاده مدیر تولید، داریوش جهانگیری دستیار برنامهریز و کارگردان و محمدرضا قومی طراح گریم اشاره کرد.
علی وزیریان گرافیست و کارگردان ساخت فیلمهای سینمایی "خدا نزدیک است" و "یک وجب از آسمان" را در کارنامه دارد.
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