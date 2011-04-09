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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

صبح فردا /

مجلس با حضور جلیلی جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد

مجلس با حضور جلیلی جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد

مجلس شورای اسلامی طبق برنامه اعلام شده صبح فردا یکشنبه با حضور جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه غیر علنی تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی برای بررسی آخرین تحولات منطقه با حضور سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

در این جلسه تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این تحولات نیز مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی با مسئولان معمولا ساعت 8 صبح و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس تشکیل می شود.

نگرانی نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص فجایع بحرین موضع اصلی نشست نمایندگان با دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

کد مطلب 1284370

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