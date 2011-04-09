احتمال تسری بحران بدهی به کل اروپا بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل می نویسد: یک روز پس از آنکه پرتغال رسماً خواستار کمک مالی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای کمک به حل مسائل به خود شد مادرید روز جمعه اعلام کرد امکان اینکه کشور بعدی درخواست کننده کمک اسپانیا باشد امکان ندارد.

در حالی که روزنامه دی ولت در مطلبی کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان و پرتغال را ناکافی می داند، "النا سالگادو" وزیر دارایی اسپانیا روز جمعه گفت: این غیر ممکن است که اسپانیا بعنوان کشور بعدی درخواست کننده کمک مالی از کمیسیون اتحادیه اروپا باشد.

وی گفت: اقتصاد ما بسیار بزرگتر است و ما اقتصاد بسیار متنوع تری داریم و سوابق بهتری هم در این زمینه داریم.

این مجله می نویسد: اما مفسرین آلمانی در این باره مطمئن نیستند و می گویند، زمان آن رسیده تا رهبران اروپایی واقعیت را درباره گستردگی مسائل آشکار سازند.

مفسرین ضمن تحسین اصلاحات ساختاری فوری از سوی اسپانیا برای مقابله با بحران مالی بوجود آمده، در عین حال این کشور را ناتوان برای مقابله با این بحران می دانند.

مفسر روزنامه زود دویچه زایتونگ توانمندی های بانک های اسپانیایی را برای جان سالم به در بردن از بحران کنونی زیر سؤال می برد و می نویسد: بازی سیاست دومینو که از یونان آغاز شده اکنون پس از پرتغال به سوی گرفتن قربانی سوم خود می رود و بازی هنوز تمام نشده است.