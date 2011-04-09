کانونهای فرهنگی هنری مساجد احیاگر نسل جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله موسوی جزایری صبح شنبه در جلسه ای که با حضور کارکنان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: برای موفق شدن در هر کاری تبلیغات نیاز است. اگر بخواهیم در خصوص نظامی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره موفق شویم باید تبلیغات، برنامه های فرهنگی، علمی و تبلیغاتی مربوط به آن فعال باشد. برای جهاد اقتصادی نیز باید تبلیغات مربوط به آن صورت گیرد.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و سایر دستگاه های فرهنگی در استان هر کدام به صورت جداگانه در این راستا برنامه ریزی کنند که جهت پیشبرد اهداف اقتصادی چه کاری از دست آنها بر می آید.



موسوی جزایری با بیان اینکه جهاد اقتصادی قبل از اجرا به برنامه نیاز دارد، ادامه داد: همیشه فکر در هر رابطه ای مقدم بر همه چیز است، به طور یقین برای چنین کار بزرگی اگر طرح و برنامه وجود نداشته باشد ما به نتیجه نمی رسیم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: در خواست ما از مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این است که در راستای حمایت و پشتیبانی از جهاد اقتصادی در آن بخشی که مربوط به فرهنگ است اینکه چه خدمتی می توانند بکنند را در سرلوحه کار خود قرار دهند.



موسوی جزایری با بیان اینکه فرهنگ زیربناست، به نقش کانون های فرهنگی هنری مساجد در هدایت نسل جوان اشاره کرد و افزود: زمانی که نسل جوان ما در معرض خطراتی از جمله اعتیاد، انحرافات دینی و سیاسی، رفیق بد و غیره قرار می گیرند، نقش کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این میان تاثیرگذار است.



وی اذعان کرد: این کانونها باید توسعه پیدا کنند زیرا احیاگر نسل جوان هستند.