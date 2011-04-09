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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

عمادرضا در پاسخ به مهر:

گران‌ترین بازیکن لیگ ایران نیستم/ شاهین بوشهر در لیگ برتر می‌ماند

گران‌ترین بازیکن لیگ ایران نیستم/ شاهین بوشهر در لیگ برتر می‌ماند

مهاجم عراقی تیم فوتبال شاهین بوشهر گفت: گران‌ترین بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران نیستم.

به گزارش خبرنگار مهر، عمادرضا در پایان دیدار با شاهین بوشهر در خصوص پیروزی این تیم برابر استیل آذین گفت: ما در این دیدار از موقعیت ها بهتر استفاده کرده و توانستیم به سه امتیاز این بازی دست یابیم.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا این تیم در لیگ برتر می ماند، خاطرنشان کرد: با این پیروزی بسیار امیدوار شدیم و قطعا در ادامه راه می توانیم شانسمان را برای بقا در لیگ برتر افزایش دهیم.

مهاجم عراقی تیم فوتبال شاهین بوشهر همچنین در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد شما با قراردادی بسیار بالا به تیم شاهین پیوستید و گران‌ترین بازیکن شاغل در لیگ هستید گفت: نه چنین مسئله ای صحت ندارد و من هم نمی خواهم در مورد مبلغ قراردادم صحبت کنم.

عمادرضا در پایان در مورد اینکه آیا فصل آینده هم در شاهین می ماند، گفت: اجازه بدهید لیگ تمام شد و پس از آن در این خصوص تصمیم گیری می کنم.

کد مطلب 1284376

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