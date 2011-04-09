روز خشم در 15 استان یمن/ آخرین مواضع دیکتاتور و حمله به نمازگزاران

شهرهای مختلف یمن روز گذشته همچون جمعه های پیشین شاهد شاهد تظاهرات گسترده ای علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن بود.

تظاهرات مردمی طی هفته گذشته در حالی بر پا شد که شورای همکاری خلیج فارس یکشنبه شب درنشستی در ریاض از دولت و مخالفان یمنی خواست که برای پایان دادن به بحران اخیر این کشور گزینه گفتگو را در پیش بگیرند.

این پیشنهاد با موافقت دولت یمن و مخالفت انقلابیون مواجه شد. ائتلاف انقلابیون یمن در بیانیه ای اعلام کرده بودند که هر طرح و پیشنهادی که مبتنی بر کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت نباشد را نخواهند پذیرفت.

پس از روشن شدن موضع موافقان و مخالفان دولت یمن، قطر یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی را ارائه کرد مبنی بر اینکه علی عبدالله صالح از قدرت کنار رود و معاون وی قدرت را در اختیار بگیرد.

این پیشنهاد نیز با استقبال برخی از اعضای دولت یمن از جمله "ابوبکر القربی" وزیر خارجه این کشور مواجه شد اما مخالفان و انقلابیون یمن اعلام کردند هر طرح و ابتکاری که کناره گیری علی عبدالله صالح، افراد خانواده و اعضای حزب حاکم یمن از قدرت را در برنداشته باشد را هرگز نخواهند پذیرفت بنابراین با طرح شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری امور به معاون صالح مخالفند چرا که وی نیز از اعضای حزب حاکم یمن است.

از سوی دیگر دیکتاتور یمن که همچنان بر موضع خود برای باقی ماندن در قدرت تحت هر شرایطی پافشاری می کند روز گذشته پس از روشن شدن مواضع اعضای دولت و انقلابیون به طور گستاخانه اعلام کرد که هرگز از قدرت کنار نمی رود و سمت خود را به معاون خویش واگذار نخواهد کرد.

اظهارات علی عبدالله صالح بیش از پیش خشم شهروندان یمن را برانگیخت به طوری که پس از برپایی نماز جمعه 15 شهر یمن شاهد موجی از اعتراضات علیه صالح بود.

نیروهای امنیتی و اوباش طرفدار رئیس جمهور دیکتاتور یمن اعتراضات مردمی را تاب نیاورده و با انواع سلاح های سرد و گرم همچون باتوم، گاز اشک آور، گاز سمی و تیراندازی به معترضین یورش بردند.

بر اثر این حملات دستکم 3 معترض کشته و صدها نفر زخمی شدند که بیشترین آمار زخمی ها (حدود 300 نفر) به شهر تعز در جنوب یمن مربوط می شود. نیروهای امنیتی در سرکوب خود به این حد اکتفا نکرده و در جریان برپایی نماز عشا نیز به معترضین یورش بردند.

رئیس جمهور دیکتاتور یمن که از موج اعتراضات روز گذشته به خشم آمده بود در تماس تلفنی با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به استثنای قطر) اوضاع یمن را مورد بررسی قرار داد.

وی در عین حال از مقامات قطر که اعلام کرده اند علی عبدالله صالح باید از قدرت کناره گیری کند و خواسته های معترضین را محقق کند انتقاد کرد. صالح مدعی شد که این موضع قطر به مثابه دخالت در امو داخلی یمن است.