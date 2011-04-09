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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

مسیر خرده سنگها تا سال 2014/

تصاویر نقشه‌های مسیر خرده سنگهای باقیمانده سونامی از ژاپن تا آمریکا

تصاویر نقشه‌های مسیر خرده سنگهای باقیمانده سونامی از ژاپن تا آمریکا

نتایج بررسیهای دانشمندان بین المللی نشان می دهد تا سال 2014 خرده سنگهای باقیمانده از سونامی 11 مارس ژاپن به سواحل آمریکا می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اثر سونامی پس از زلزله 9 ریشتری 11 مارس ژاپن بیش از 200 هزار ساختمان ویران شد و همین مسئله موجب شد که میلیونها تن سنگ وارد دریا شود.

اکنون تیمی بین المللی زیر نظر مرکز تحقیقات اقیانوسیه محاسبه کردند که توفانهایی از این سنگهای سواحل شرقی اقیانوس آرام به سواحل غربی به ویژه آمریکا و هاوایی می رسند.

این تیم تخمین زده اند که تا 18 ماه آینده حجم وسیعی از خرده سنگها از ژاپن وارد سواحل جزایر هاوایی می شوند و تا سال 2014 کالیفرنیا شروع به دریافت زباله ها و خرده سنگهایی حاصل از سونامی ژاپن می کند.

براساس گزارش کانال 6 نیوز آنلاین، سرانجام تا 5 سال آینده هاوایی مجددا مورد هجوم گروهی دیگر از خرده سنگها قرار می گیرد.

این نقشه ها مسیر و زمان حرکت خرده سنگهای حاصل از سونامی ژاپن را از سواحل شرقی به سواحل غربی اقیانوس آرام نشان می دهد

در این تصویر گستردگی و انبوهی خرده سنگها به وضوح دیده می شود

این تصویر رسیدن خرده سنگها به سواحل غربی را تا سال 2014 نشان می دهد

کد مطلب 1284383

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