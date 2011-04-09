به گزارش خبرنگار مهر، "قاصدکهای بی‌پر" که خود نویسنده آن را در مقدمه "خاطره- نامه" خوانده است شامل هفت فصل است که با نثری شاعرانه و زبانی لطیف نوشته شده‌اند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: روزگاری که می‌گذرد غبار فراموشی را بر تن قلمهایم نشانده، آنقدر که یادم رفته بود نوشتن می‌دانم. یادم رفته بود خاطره لوحهای کلاس اول ابتدایی و پاک‌کنی که بیش از مدادهای سیاه نوک‌تیز فرسوده می‌شد.

در قسمتی دیگر از "قاصدکهای بی‌پر" که گویی معشوقی غیر زمینی را مخاطب خود قرار داده، آمده است: و هنوز خورشید به دست پرورده شبهای خود می‌بالد، حتی اگر مهتابی نورت را از پنجره خانه من دریغ کنی! صورت کاملت را در چهاردهمین شب کدام ماه صاحب خواهم شد تا بدانم عرقهای پیشانی‌ات، از گرمای این سوی کره زمین آب می‌خورد، نه از دسیسه‌های خورشید نیمه جان.

نویسنده این کتاب برگزیده چهارمین دوره مسابقه کشوری شعر و داستان کوتاه در سال 89 شده است.

کتاب "قاصدکهای بی‌پر" با شمارگان 1100 نسخه در 144 صفحه و به قیمت 3200 تومان به چاپ رسیده است.

