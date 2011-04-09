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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

سراجی به مهر خبر داد:

مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی از فردا آغاز می‌شود

مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی از فردا آغاز می‌شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مهلت مجدد برای ثبت نام و ویرایش و اصلاح اطلاعات ثبت نامی در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 91 - 90 از فردا 21 فروردین آغاز می شود.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر، داوطلبانی که تاکنون به هر دلیلی نتوانسته اند در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کنند می توانند از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه سال جاری در این آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از 50 هزار نفر در آزمون ثبت نام کرده و مدارک ثبت نامی را به سایت مرکز سنجش ارسال کرده اند که این افراد نیز در صورت تمایل به تصحیح، ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک تکمیلی در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 می توانند در تاریخ 21 تا 23 فروردین نسبت به ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای 2 و 3 تیرماه در 24 شهر و 54 رشته برگزار می شود و کارتهای ورود به جلسه نیز در تاریخ های 29 خرداد تا 3 تیرماه توزیع می شود.

کد مطلب 1284388

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